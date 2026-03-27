Tras la presentación de L-Gante

Una mujer admitió agresiones y un robo a la salida de un boliche de Santa Fe

Tiene 34 años y firmó un juicio abreviado que supone una pena de 5 años de prisión. El hecho ocurrió la madrugada del 21 de diciembre del año pasado, afuera de Pirámide, sobre la Ruta 168.