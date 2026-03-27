Una mujer admitió agresiones y un robo a la salida de un boliche de Santa Fe

Golpeó a tres jóvenes y robó una cartera a la salida de un boliche de la ciudad de Santa Fe, admitió lo ocurrido y firmó un juicio abreviado que supone una condena a 5 años de prisión. El conflicto habría incidido durante el show del cantante L-Gante.
María de Lourdes Gorosito, de 34 años, reconoció haber cometido los delitos de "amenazas", "lesiones leves dolosas" y "robo agravado" la madrugada del pasado 21 de diciembre. Ocurrió durante la audiencia de juicio abreviado que presidió el juez Pablo Busaniche este viernes, en la que el magistrado admitió el procedimiento y señaló que dará a conocer su resolución en el plazo de ley.
El abreviado fue presentado ante el juez Busaniche.
El abreviado fue presentado por la fiscal Clelia Trossero y el defensor particular Héctor Acuña. El mismo supone una condena a 5 años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia, ya que Gorosito fue condenada por la Justicia Federal en febrero de 2021 por tenencia de estupefacientes
En el boliche
Los hechos que Gorosito reconoció haber cometido se remontan a la madrugada del 21 de diciembre de 2025, alrededor de las 3. Según el relato fiscal, la violencia comenzó dentro del local bailable "Proyecto Pirámide", ubicado en el kilómetro 10.471 de la Ruta 168.
Allí la imputada, acompañada por un grupo de personas que incluía a menores de edad, comenzó a hostigar a dos mujeres y un hombre. El conflicto habría iniciado porque alguien quiso adelantarse para estar más cerca de L-Gante durante su presentación.
Las primeras agresiones consistieron en tirones de pelo y rasguños, acompañados de una amenaza directa que anunció lo que vendría después: "Los vamos a esperar a la salida y los vamos a cagar a palos".
La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Santa Fe.
La promesa se cumplió momentos más tarde. Cuando las víctimas se retiraron del boliche y esperaban un transporte Uber, fueron abordadas nuevamente por el grupo liderado por Gorosito.
En esa oportunidad, el ataque fue mucho más severo, incluyendo golpes de puño y patadas que dejaron a los agredidos tendidos en el piso. Fue en ese estado de indefensión cuando los delincuentes cortaron la correa de la cartera de una de las víctimas y se apoderaron de un iPhone 12, dinero en efectivo y documentación personal.
Abreviado y domiciliaria
La fiscalía calificó legalmente el accionar de Gorosito como coautora de "amenazas", "lesiones leves dolosas" y "robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, y por la participación de menores de edad".
La evidencia que sustentó la acusación consistió en capturas de pantalla de chats de WhatsApp, publicaciones en la red social Instagram y los informes médicos que constataron las lesiones de las víctimas.
El acuerdo alcanzado, que el juez Busaniche admitió, establece una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
A pesar de la severidad de la pena, la defensa solicitó una morigeración de la prisión para que el cumplimiento de la misma sea bajo la modalidad domiciliaria. El argumento central para esta concesión fue la situación familiar de la mujer, quien tiene a su cargo a un hijo menor de edad con una discapacidad.
El juez Busaniche accedió al pedido y fue tajante al advertirle a Gorosito que este beneficio está sujeto a un control estricto.