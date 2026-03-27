Empresa de logística sufrió un robo a menos de 1 mes de comenzar su actividad

Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en una empresa de logística y paquetería ubicada en barrio Sur, en un hecho que llama la atención tanto por el monto sustraído como por una circunstancia particular: el emprendimiento llevaba menos de un mes de actividad.
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El episodio ocurrió en un galpón situado en calle Zavalla al 1200, donde funciona la firma MGS. De acuerdo a la información policial, la maniobra fue advertida el martes 24 de marzo por la mañana, cuando uno de los responsables del lugar arribó al inmueble y detectó signos de violencia en el acceso principal.
Portón violentado y cerradura rota
“El portón estaba violentado y la cerradura rota”, relató Gustavo, uno de los titulares del emprendimiento, en diálogo con El Litoral. Tras ingresar y realizar un relevamiento, confirmó el faltante de ocho bultos con mercadería.
Según consta en la denuncia radicada posteriormente —cuyo reporte fue formalizado el 26 de marzo a las 17.20—, lo sustraído consistió en cajas que contenían artículos de librería, marroquinería y otros productos de paquetería, con un valor estimado en 4.866.210 pesos.
La modalidad delictiva habría sido directa: los autores, hasta el momento no identificados, forzaron el portón de ingreso y accedieron al interior del galpón sin mayores obstáculos. El propio damnificado reconoció que el lugar no contaba con sistema de alarma al momento del hecho, una situación que ahora buscan revertir.
"Bautismo de fuego"
“Nunca nos había pasado algo así. Estamos reforzando el portón y colocando alarmas y rejas”, señaló, al tiempo que admitió que las medidas de seguridad implicarán una inversión adicional no prevista en el inicio de la actividad.
El dato que sobresale es que la empresa había comenzado a operar a comienzos de marzo, por lo que el robo se produjo a pocas semanas de su puesta en funcionamiento. “Todavía no cumplimos un mes y ya tuvimos este ‘bautismo de fuego’”, resumió el comerciante.
La causa es investigada por personal policial, sin que hasta el momento se hayan informado detenciones ni avances en la identificación de los responsables.