Hallan presidiario prófugo baleado detrás de la cancha de Unión de Santa Fe

Durante la mañana del vilernes un hombre de 45 años, evadido de un establecimiento carcelario y con pedido de captura, fue encontrado baleado en cercanías de la cancha de Unión de Santa Fe, motivo por el cual se lo trasladó al hospital Cullen mientras se investigan las circunstancias del hecho.
El episodio se conoció alrededor de las 8, cuando personal de la Guardia de Infantería que se encontraba en bulevar Pellegrini y Presidente Perón —en la zona posterior al estadio 15 de Abril— fue abordado por un individuo que presentaba dos heridas de arma de fuego y solicitaba ser trasladado a un centro de salud.
Dio una identidad falsa
En una primera instancia, el hombre dijo llamarse Cristian Sebastián Franciscone. Sin embargo, ya en el hospital José María Cullen y tras otras averiguaciones, se logró establecer que se trataba de Rubén Alberto Cepeda, de 45 años, domiciliado en calle Centenera al 4200, en barrio Villa del Parque.
En el hospital Cullen el herido dio una identidad falsa. Foto: archivo El Litoral
El herido fue asistido en la sala de shock room por la médica de turno, quien diagnosticó dos impactos de arma de fuego: uno en el brazo derecho, con orificio de entrada y salida, y otro en la zona intercostal derecha, con orificio de entrada sin salida. Posteriormente, el paciente fue derivado a sala de hombres, donde permanece internado bajo custodia policial.
Evadido de la cárcel de Las Flores
De acuerdo a fuentes del caso, una mujer de 46 años que se presentó como hermana del herido, aportó los datos filiatorios correctos. Además, indicó que el hombre se encontraba en una salida transitoria de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, donde cumple condena por un delito de homicidio, y que no habría regresado en el tiempo estipulado.
Consultados los sistemas oficiales, se confirmó que sobre Cepeda pesaba un pedido de captura activo desde el 22 de junio de 2025, requerido por la mencionada unidad penitenciaria.
No aportó datos
En su declaración, el propio herido manifestó no poder identificar a sus agresores y señaló que el ataque habría ocurrido en inmediaciones de calle Centenera, cerca de las vías, en barrio Villa del Parque. No obstante, voceros policiales indicaron que se mostró reticente a brindar mayores precisiones sobre lo sucedido.
Con estos elementos, efectivos se dirigieron a la zona señalada con el objetivo de realizar un relevamiento de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas que permitan reconstruir la mecánica del hecho.
La causa continúa en etapa de investigación, sin personas detenidas en relación al ataque.