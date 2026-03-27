Se investiga

Hallan presidiario prófugo baleado detrás de la cancha de Unión de Santa Fe

Se trata de un hombre de 45 años. Presentaba un impacto de bala en brazo y otro en el pecho. Fue encontrado en Bulevar Pellegrini y Pte. Perón. Sospechan que fue baleado en Villa del Parque