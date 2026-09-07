Un incendio se desarrolló este lunes por la tarde en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, ubicado en el barrio porteño de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, y al menos 52 pacientes debieron ser asistidos.
Capital Federal
Se incendió un sector de un hospital neuropsiquiátrico en Buenos Aires: asistieron a 52 pacientes
Se trata del hospital Braulio Aurelio Moyano. Varios médicos del nosocomio también recibieron atención. Bomberos de la ciudad trabajaron en el lugar.
El hospital se encuentra en la calle Brandsen 2569 del barrio Barracas, en Capital Federal.
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Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se registró en la calle Brandsen 2569, donde cuatro médicas recibieron atención médica, al tiempo que Bomberos de la Ciudad trabajaba en el lugar.
Dos personas fueron trasladadas al Hospital Argerich y al Penna, mientras que unos diez móviles del SAME se encontraban en el nosocomio.
Se invetigan las causas que originaron el incendio.
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