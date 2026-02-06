Córdoba: un bebé de un año se broncoaspiró y policías le salvaron la vida

Un bebé de un año se broncoaspiró y quedó inconsciente en barrio Cañadas del Pilar, en la ciudad de Córdoba. Su mamá pidió ayuda a un patrullero, y los policías lo trasladaron con cordón sanitario mientras le hacían maniobras de primeros auxilios hasta llegar al Hospital de Niños, donde quedó en observación.
Momentos de extrema tensión se vivieron en Córdoba cuando un bebé de un año sufrió una broncoaspiración, se descompensó y quedó inconsciente en una vivienda de barrio Cañadas del Pilar.
El episodio ocurrió en la zona de calle Taninga al 2700: la madre y otro menor alcanzaron a detener a un móvil de la Policía de Córdoba que patrullaba el sector y alertaron sobre la gravedad del cuadro.
Ante la urgencia, los efectivos iniciaron un traslado inmediato con cordón sanitario hacia el Hospital de Niños, mientras realizaban maniobras de primeros auxilios durante el recorrido.
De acuerdo con los reportes, esas maniobras lograron que el bebé expulsara lo que obstruía sus vías respiratorias: vomitó y volvió a respirar antes de arribar al centro de salud, lo que fue determinante para estabilizarlo.
Ya en el hospital, el pequeño fue atendido por profesionales, quienes indicaron que presentó una “convulsión febril típica”, y quedó internado en observación, fuera de peligro, para seguimiento de su evolución.