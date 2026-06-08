#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Operativo de seguridad

Buenos Aires: evacuaron el Ministerio de Economía de la Nación por una amenaza de bomba

El edificio de la cartera de Hacienda fue desalojado tras registrarse dos llamados. El ministro Luis Caputo se encontraba en el lugar. Trabajó la Brigada de Explosivos.

Evacuaron el Ministerio de Economía de la Nación por una amenaza de bomba.Evacuaron el Ministerio de Economía de la Nación por una amenaza de bomba.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Palacio de Hacienda, sede del Ministerio de Economía de la Nación, fue evacuado este lunes por la tarde tras recibirse una amenaza de bomba.

palacio de haciendaEl Palacio de Hacienda fue evacuado este lunes por la tarde tras recibirse una amenaza de bomba.

El desalojo comenzó antes de las 15, cuando se activaron las alarmas en los pasillos del edificio. Los empleados descendieron por las escaleras de emergencia, ya que los ascensores quedaron bloqueados por protocolo. El personal se concentró en la Plaza de Mayo.

Fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron que la Comisión Interna de trabajadores notificó la recepción de dos llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de un artefacto explosivo.

Al momento de la evacuación el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en su despacho. Foto: Xinhua.Al momento de la evacuación el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en su despacho. Foto: Xinhua.

Al lugar arribaron cinco móviles de la Policía Federal. Personal del escuadrón antibombas y guías con perros adiestrados ingresaron al edificio para realizar la inspección correspondiente.

Al momento de la evacuación el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en su despacho manteniendo una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque. El encuentro fue interrumpido para cumplir con las directivas de las fuerzas de seguridad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ministerio de Economía
Luis Caputo
Policía Federal Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro