El Palacio de Hacienda, sede del Ministerio de Economía de la Nación, fue evacuado este lunes por la tarde tras recibirse una amenaza de bomba.
Buenos Aires: evacuaron el Ministerio de Economía de la Nación por una amenaza de bomba
El edificio de la cartera de Hacienda fue desalojado tras registrarse dos llamados. El ministro Luis Caputo se encontraba en el lugar. Trabajó la Brigada de Explosivos.
El desalojo comenzó antes de las 15, cuando se activaron las alarmas en los pasillos del edificio. Los empleados descendieron por las escaleras de emergencia, ya que los ascensores quedaron bloqueados por protocolo. El personal se concentró en la Plaza de Mayo.
Fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron que la Comisión Interna de trabajadores notificó la recepción de dos llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de un artefacto explosivo.
Al lugar arribaron cinco móviles de la Policía Federal. Personal del escuadrón antibombas y guías con perros adiestrados ingresaron al edificio para realizar la inspección correspondiente.
Al momento de la evacuación el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en su despacho manteniendo una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque. El encuentro fue interrumpido para cumplir con las directivas de las fuerzas de seguridad.