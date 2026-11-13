Rescate animal

Buenos Aires: detuvieron a un padre y a su hijo adolescente por robar 13 patos de los Lagos de Palermo

El procedimiento ocurrió este viernes por la mañana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad advirtieron que cargaban cajas con aves en el baúl de una camioneta. Los implicados son oriundos de San Martín.