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Ocurrió en julio

Abrieron la caja negra del helicóptero que cayó en San Juan y dejó siete muertos

La aeronave trasladaba a integrantes de los equipos de emergencia y funcionarios provinciales que viajaban hacia San Agustín de Valle Fértil para participar de una capacitación sobre manejo de incendios forestales.

Siete personas murieron tras el impacto en Ischigualasto.Siete personas murieron tras el impacto en Ischigualasto.
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Peritos de Washington, Estados Unidos, lograron acceder a la caja negra del helicóptero Bell 412 EP que se estrelló a fines de julio en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. El accidente provocó la muerte de sus siete ocupantes y todavía no tiene una causa determinada.

La extracción de la información se concretó el pasado 12 de octubre en las instalaciones de JASFLY S.A., empresa propietaria de la aeronave. Ahora, los registros obtenidos serán examinados en Córdoba por especialistas de la Junta de Seguridad del Transporte (JST).

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El dispositivo contiene datos técnicos del vuelo, audios de las conversaciones dentro de la cabina y comunicaciones con personal aeronáutico antes y durante el trayecto.

Una vez finalizado el análisis, los resultados serán entregados a la Justicia para avanzar en la investigación y establecer qué provocó la caída del helicóptero.

Qué información contiene la caja negra

La apertura del dispositivo permitió recuperar registros fundamentales para reconstruir los momentos previos al accidente. Entre ellos se encuentran parámetros técnicos del vuelo y grabaciones de las conversaciones entre los ocupantes de la cabina.

También se obtuvieron las comunicaciones mantenidas con personal aeronáutico antes y durante el recorrido. Estos elementos serán evaluados por los especialistas de la JST en Córdoba.

La caja negra contiene registros técnicos y audios de cabina.La caja negra contiene registros técnicos y audios de cabina.

La aeronave involucrada en el siniestro era un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa JASFLY S.A.

El material recuperado será incorporado a la investigación judicial. Su análisis busca aportar información que permita reconstruir la trayectoria del helicóptero y conocer las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

No determinaron las causas

La Unidad Fiscal San Juan informó que, hasta el momento, no fue posible establecer una causa concreta del siniestro. Por ese motivo, las medidas ordenadas apuntan a reconstruir el recorrido de la aeronave y determinar qué sucedió antes de la caída.

Entre las diligencias realizadas se encuentran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre el helicóptero, autopsias y entrevistas a testigos.

El helicóptero Bell 412 fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).El helicóptero Bell 412 fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Además, los investigadores incorporaron documentación técnica, aeronáutica y meteorológica, junto con análisis de dispositivos electrónicos.

La Fiscalía también detalló que continúan en marcha un peritaje accidentológico y otras tareas vinculadas con el estudio de los dispositivos electrónicos y la recuperación de la información de la caja negra.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en el sector conocido como Quebrada de la Chilca.

Los ocupantes del helicóptero eran brigadistas y funcionarios de distintos organismos de San Juan que se trasladaban hacia San Agustín de Valle Fértil. Allí tenían previsto participar de una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar servicios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El impacto provocó la muerte de las siete personas que viajaban a bordo:

  • Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años, piloto del helicóptero.
  • Dante Carlos Heredia, de 55 años, director de Protección Civil de San Juan.
  • Rodolfo Rubén Castro, de 52 años, jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan.
  • Jorge Carlos Carbajal, de 50 años, segundo jefe de esa dependencia.
  • Andrés Damián Bosch, de 47 años, bombero voluntario y agente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
  • Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43 años, bombero voluntario y agente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
  • Marcelo Germán Videla, de 52 años, subjefe de la Policía de San Juan.

La información recuperada de la caja negra representa un nuevo avance en la investigación. Los resultados del análisis técnico serán remitidos a la Justicia, que todavía busca establecer las causas del accidente que terminó con la vida de los siete ocupantes.

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