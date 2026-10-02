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Qué cambió con Callejero Fino y su condena por portación ilegal de armas de guerra

El cantante de RKT dejará la cárcel tras acceder al beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la causa por tenencia de armas de guerra.

Callejero Fino.Callejero Fino.
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El intérprete de cumbia y RKT Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, obtendrá el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa por la que se encuentra detenido desde hace más de un mes por portación ilegal de armas de guerra.

Mirá tambiénDetuvieron al exmanager de Callejero Fino acusado de amenazar al cantante

Fuentes oficiales informaron que el músico contará con una tobillera electrónica. Aunque el fiscal competente había solicitado que el artista sea procesado con prisión preventiva por “riesgo de fuga”, se modificó su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

Callejero Fino.Callejero Fino.

El procedimiento en Tigre

Mientras la medida aún debe quedar firme, el músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Callejero Fino.Callejero Fino.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó la detención del artista y de un familiar que iba de acompañante.

Denuncia por presuntas amenazas

En lo que va de la causa, Alvarenga ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su exmanager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

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