Siniestro vial

Villa Devoto: un camión chocó contra el muro del ferrocarril San Martín

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Villa Devoto. El vehículo impactó contra el alambrado y el muro perimetral de las vías del tren San Martín. No hubo heridos, pero el hecho obligó a un importante operativo y generó complicaciones en la circulación.