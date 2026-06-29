Un camión protagonizó un accidente durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control e impactó contra el alambrado y el muro perimetral del ferrocarril San Martín.
Villa Devoto: un camión chocó contra el muro del ferrocarril San Martín
El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Villa Devoto. El vehículo impactó contra el alambrado y el muro perimetral de las vías del tren San Martín. No hubo heridos, pero el hecho obligó a un importante operativo y generó complicaciones en la circulación.
El siniestro movilizó a personal policial, bomberos y agentes de tránsito, aunque no se registraron personas heridas. Las autoridades trabajaron durante varias horas para retirar el vehículo y evaluar los daños ocasionados en la infraestructura ferroviaria.
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió en las primeras horas del lunes, en una zona cercana a las vías del tren San Martín, uno de los ramales ferroviarios de mayor circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, el conductor perdió el dominio del camión, que terminó atravesando parte del cerco perimetral hasta impactar contra el muro que delimita el tendido ferroviario. El vehículo quedó detenido sobre el borde de la traza, sin llegar a invadir las vías.
A raíz del fuerte impacto, el alambrado sufrió importantes daños y una parte del muro de contención presentó desprendimientos. Sin embargo, la estructura principal del corredor ferroviario no resultó comprometida y las vías permanecieron libres.
Tras el accidente, efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de emergencias montaron un operativo para asegurar la zona, evitar riesgos y coordinar las tareas de remoción del camión.
Según trascendió, el conductor pudo salir por sus propios medios y no necesitó ser trasladado a un centro de salud, ya que no sufrió lesiones de consideración.
Durante varias horas permaneció restringida la circulación vehicular en las inmediaciones mientras trabajaban las grúas encargadas de retirar el transporte de gran porte.
El servicio ferroviario no sufrió interrupciones
Uno de los principales interrogantes tras el accidente era si el impacto podía afectar el funcionamiento del ferrocarril San Martín. Sin embargo, las inspecciones realizadas por el personal ferroviario determinaron que el tren pudo continuar prestando servicio con normalidad.
El camión no alcanzó a ingresar al sector de vías, por lo que no fue necesario interrumpir la circulación de las formaciones ni modificar el cronograma habitual del servicio.
No obstante, técnicos especializados realizaron inspecciones preventivas sobre el muro y el alambrado para verificar que no existieran riesgos estructurales antes de habilitar completamente la zona.
Las autoridades también iniciaron una investigación para determinar qué originó la pérdida de control del vehículo. Entre las hipótesis que analizan figuran una posible falla mecánica, un problema de maniobrabilidad o una distracción del conductor, aunque por el momento no se difundieron conclusiones oficiales.
Como ocurre en este tipo de hechos, también se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en el sector y se tomarán declaraciones al conductor para reconstruir la secuencia del accidente.
El episodio generó importantes demoras en el tránsito durante las primeras horas de la mañana, especialmente en las calles cercanas al lugar del impacto, debido al operativo de remoción y a los desvíos implementados por los agentes de tránsito.
Una vez retirado el camión y asegurada la estabilidad del muro perimetral, la circulación comenzó a normalizarse de manera gradual.