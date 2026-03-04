#HOY:

Video: camión en llamas provocó corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata

El incendio de un transporte de carga a la altura del kilómetro 43.5 generó demoras y un amplio operativo de emergencia en la traza rumbo a la capital bonaerense.

El fuego habría comenzado por un desperfecto mecánico.El fuego habría comenzado por un desperfecto mecánico.
Un camión de carga se prendió fuego por completo este martes por la mañana en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 43.5, en jurisdicción de Villa Elisa. El episodio obligó a interrumpir totalmente el tránsito en sentido hacia la ciudad de La Plata y generó importantes demoras.

El siniestro ocurrió en un contexto de intensa niebla que redujo la visibilidad a aproximadamente 100 metros.

Cómo comenzó el incendio

De acuerdo con los primeros datos, el conductor advirtió humo mientras circulaba y decidió detenerse sobre la banquina. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y terminó consumiendo la totalidad del vehículo.

No se registraron choques con otros rodados, ya que el camión transitaba sin vehículos cercanos al momento del incidente. Tampoco hubo personas heridas.

Operativo y complicaciones

Las tareas de los bomberos y equipos de emergencia se vieron dificultadas por la baja visibilidad, producto de la combinación de humo y niebla en la zona. Mientras se trabajaba para controlar las llamas y remover los restos del transporte, se dispuso un operativo especial de tránsito.

“La visibilidad está reducida por el humo y la niebla en la zona. Sin heridos, el corte de calzada es total y el tránsito circula lentamente por parquizado”, informaron fuentes vinculadas al operativo.

Demoras y desvíos

Como consecuencia del incendio, la circulación hacia La Plata fue interrumpida por completo y los vehículos debieron avanzar únicamente por la banquina. La medida generó congestión y demoras en uno de los principales accesos a la capital bonaerense.

El corte se mantiene hasta que finalicen las tareas de remoción y se garantice la seguridad en la traza.

