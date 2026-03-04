Video: camión en llamas provocó corte total en la autopista Buenos Aires-La Plata

Un camión de carga se prendió fuego por completo este martes por la mañana en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 43.5, en jurisdicción de Villa Elisa. El episodio obligó a interrumpir totalmente el tránsito en sentido hacia la ciudad de La Plata y generó importantes demoras.
El siniestro ocurrió en un contexto de intensa niebla que redujo la visibilidad a aproximadamente 100 metros.
Cómo comenzó el incendio
De acuerdo con los primeros datos, el conductor advirtió humo mientras circulaba y decidió detenerse sobre la banquina. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y terminó consumiendo la totalidad del vehículo.
No se registraron choques con otros rodados, ya que el camión transitaba sin vehículos cercanos al momento del incidente. Tampoco hubo personas heridas.
Operativo y complicaciones
Las tareas de los bomberos y equipos de emergencia se vieron dificultadas por la baja visibilidad, producto de la combinación de humo y niebla en la zona. Mientras se trabajaba para controlar las llamas y remover los restos del transporte, se dispuso un operativo especial de tránsito.
“La visibilidad está reducida por el humo y la niebla en la zona. Sin heridos, el corte de calzada es total y el tránsito circula lentamente por parquizado”, informaron fuentes vinculadas al operativo.
Demoras y desvíos
Como consecuencia del incendio, la circulación hacia La Plata fue interrumpida por completo y los vehículos debieron avanzar únicamente por la banquina. La medida generó congestión y demoras en uno de los principales accesos a la capital bonaerense.
El corte se mantiene hasta que finalicen las tareas de remoción y se garantice la seguridad en la traza.