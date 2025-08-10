Camioneta chocó un poste de Blas Parera 9500 y volcó; su conductor resultó ileso

Las primeras horas del domingo estuvieron marcadas por dos siniestros viales en la ciudad de Santa Fe. Tras el impactante choque ocurrido en avenida 27 de Febrero y Juan de Garay, horas después (a las 7,45) un segundo accidente sucedió en la zona norte, más precisamente en avenida Blas Parera al 9500, y tuvo como protagonista a un hombre de 67 años que viajaba solo en su camioneta.
De acuerdo al relato del propio conductor, identificado como Marcelo M., circulaba en dirección al sur a bordo de una Ford Ecosport blanca cuando, por causas que dijo no recordar, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.
Camioneta chocó un poste y volcó; su conductor resultó ileso
El golpe provocó que la camioneta volcara sobre su lateral izquierdo, quedando con el frente destrozado.
Al arribar personal policial de la Seccional 7ma, constató que no había ninguna persona atrapada en el interior del rodado.
Pocos minutos después, personal médico de una unidad sanitaria del Sies 107, examinó al conductor, quien presentaba escoriaciones leves en el tabique nasal. Por la naturaleza de las lesiones, no fue necesario su traslado al hospital.
El impacto provocó daños en la infraestructura de alumbrado y la camioneta quedó en posición inestable, por lo que fue retirada con asistencia de grúa.
El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de remoción.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.