Un despiste dejó una escena increíble: una camioneta terminó incrustada en la reja de una casa

Una escena tan insólita como impactante alteró la tarde del lunes en Comodoro Rivadavia: una camioneta se despistó, rompió la reja de una vivienda y terminó apoyada sobre el portón, casi en vertical.
En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, que fueron asistidos y trasladados al hospital.
El accidente ocurrió en la intersección de Lisandro de la Torre y Federicci, en el barrio Isidro Labrador, y llamó la atención de vecinos que se acercaron al ver cómo había quedado el vehículo.
Dentro del rodado viajaban dos adultos, un hombre y una mujer. Ambos lograron salir, aunque ella debió ser retirada en camilla por bomberos que acudieron al lugar pocos minutos después.
Desde el Destacamento de Bomberos, Víctor Alvarado detalló que los ocupantes estaban “bastante golpeados” y que el hombre presentó episodios de desmayo, aunque se encontraba consciente durante la asistencia.
Según fuentes policiales, el siniestro se habría producido por un despiste sin participación de terceros. En el lugar se reportaron daños materiales en la vivienda y no hubo personas afectadas fuera del vehículo.
El operativo incluyó el trabajo conjunto de bomberos y personal policial para asegurar la zona y organizar la remoción del vehículo con una grúa. Además de la reja, el impacto dañó objetos del frente de la casa y aplastó el cartel de la esquina.