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Detuvieron a tres personas tras un confuso episodio en Casa Rosada

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes. Un funcionario de la sede gubernamental resultó herido y debió ser asistido en el Hospital Churruca.

Las fuerzas federales incrementaron los patrullajes y los controles en las inmediaciones.Las fuerzas federales incrementaron los patrullajes y los controles en las inmediaciones.
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Un importante despliegue de seguridad se desató este viernes por la tarde en las inmediaciones de la Casa Rosada luego de que tres personas intentaran irrumpir por la fuerza en el edificio gubernamental.

De acuerdo con los primeros reportes y la información preliminar, la situación derivó en un forcejeo que culminó con la detención de los tres involucrados y asistencia médica para personal jerárquico de la Casa de Gobierno.

Detalles del operativo y elementos bajo investigación

Efectivos de la custodia presidencial y de las fuerzas de seguridad redujeron y detuvieron a los tres sospechosos en el lugar.

Producto del forcejeo, el funcionario a cargo de la intendencia y coordinación operativa de la Casa de Gobierno sufrió lesiones y fue trasladado de manera preventiva al Complejo Médico Churruca-Visca.

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En tanto, trascendió que uno de los implicados portaba una prenda con inscripciones alusivas a Paco Olveira y a una agrupación denominada "Los 12 apóstoles", cuyos vínculos, carácter y motivaciones están siendo evaluados por los equipos de seguridad.

A raíz del incidente, las fuerzas federales incrementaron los patrullajes y los controles en los perimetrales y accesos principales de Balcarce 50 ante la sensibilidad del operativo.

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