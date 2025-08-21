#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En El Sombrerito

Cayó en un control de la Ruta 11 con una camioneta robada

La policía detuvo a un hombre que conducía una Volkswagen Amarok con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

El momento en que el personal chequea el vehículo.
 13:34
Por: 

Un control vehicular de rutina terminó con un importante hallazgo el miércoles en la localidad de El Sombrerito, en el norte de la provincia. Allí, agentes de la Guardia Provincial de la Unidad Operativa Regional I detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok que circulaba por el kilómetro 851 de la Ruta Nacional 11.

La intervención ocurrió pasadas las 18:20 horas y, tras solicitar la documentación al conductor, los uniformados verificaron los datos del dominio en el sistema 911.

La Volkswagen Amarok quedó en calidad de secuestro en sede policial.La Volkswagen Amarok quedó en calidad de secuestro en sede policial.

De inmediato, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo, de fecha 27 de julio de 2025, en la provincia de Buenos Aires.

Ante la situación, el hombre que iba al volante quedó demorado y se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó el traslado de las actuaciones a la Subcomisaría 6ª de El Sombrerito, dependiente de la Unidad Regional IX.

Se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestroSe constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro

A disposición de la Justicia

El conductor fue puesto a disposición de la Justicia y la causa se investiga bajo la carátula de "Encubrimiento de robo".

En tanto, la camioneta secuestrada quedó a resguardo de la policía hasta que se defina su restitución.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Judiciales
Ministerio de Seguridad
Buenos Aires
Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro