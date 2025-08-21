Cayó en un control de la Ruta 11 con una camioneta robada

Un control vehicular de rutina terminó con un importante hallazgo el miércoles en la localidad de El Sombrerito, en el norte de la provincia. Allí, agentes de la Guardia Provincial de la Unidad Operativa Regional I detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok que circulaba por el kilómetro 851 de la Ruta Nacional 11.
La intervención ocurrió pasadas las 18:20 horas y, tras solicitar la documentación al conductor, los uniformados verificaron los datos del dominio en el sistema 911.
La Volkswagen Amarok quedó en calidad de secuestro en sede policial.
De inmediato, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo, de fecha 27 de julio de 2025, en la provincia de Buenos Aires.
Ante la situación, el hombre que iba al volante quedó demorado y se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó el traslado de las actuaciones a la Subcomisaría 6ª de El Sombrerito, dependiente de la Unidad Regional IX.
Se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro
A disposición de la Justicia
El conductor fue puesto a disposición de la Justicia y la causa se investiga bajo la carátula de "Encubrimiento de robo".
En tanto, la camioneta secuestrada quedó a resguardo de la policía hasta que se defina su restitución.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.