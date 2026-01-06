Santa Fe

Detuvieron a “Chicharrón”, acusado de ejecutar a un hombre en Villa del Parque

El sospechoso cayó en un operativo desplegado por la Policía de Acción Táctica. Fue sorprendido cuando andaba armado, no muy lejos de donde ocurrió el crimen que se investiga, el de Cristian Gastón Carpenzano.