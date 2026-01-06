Detuvieron a “Chicharrón”, acusado de ejecutar a un hombre en Villa del Parque

C. L. B. es más conocido como “Chicharrón” en barrio Villa del Parque, en el sector este de la ciudad de Santa Fe, apenas cruzando el terraplén del emblemático Parque Garay. Este hombre era buscado desde hace unos meses por un crimen ocurrido a fines de agosto y cayó este martes, en un operativo desplegado por la Policía de Acción Táctica (PAT).
La causa está en manos del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La víctima se llamaba Cristian Gastón Carpenzano y tenía 32 años.
Ejecución
El brutal asesinato ocurrió cuando anochecía el pasado jueves 28 de agoto en la populosa barriada.
El homicida llegó a una vivienda de la cuadra de Pasaje Mitre al 4100 y acribilló a tiros a Carpenzano. Siete proyectiles impactaron en su brazo izquierdo, en su zona intercostal y en su espalda.
Agonizaba cuando los primeros patrulleros llegaron al lugar, alertados por la mujer que era pareja del herido.
Ante la desesperación de ella, los uniformados cargaron el cuerpo maltrecho en una patrulla del Comando Radioeléctrico y lo trasladaron de urgencia al Hospital José María Cullen.
Había muerto cuando llegó al Shockroom del centro público de salud. En vano, trataron de reanimarlo los médicos.
Los investigadores, liderados por la fiscalía, reunieron evidencia que apuntó directamente contra “Chicharrón”, un hombre de 31 años que logró escabullirse hasta este martes, cuando un equipo de la PAT le cayó encima.
Armado
Ese martes por la mañana, el procedimiento tuvo lugar en calle Centenera al 4300, muy cerca de donde Carpenzano fue ejecutado a sangre fría, en el corazón de barrio Villa del Parque.
Según pudo saberse, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un sujeto sospechoso en el lugar, que portaba un arma de fuego.
Varias unidades policiales desplegaron un operativo cerrojo, que incluyó una zona de pasillos, donde fue sorprendido el presunto delincuente, que trepó un tapial para tratar de escapar pero no llegó lejos.
Un equipo de la PAT le dio alcance, lo redujo y le puso las esposas.
Una vez en sede policial, pudo ser identificado. Se trataba de C. L. B., alias Chicharrón, sobre quien pesaba la orden de captura por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego de Carpenzano.
Todo lo actuado fue remitido a la fiscalía, que deberá imputar al arrestado en las próximas horas.