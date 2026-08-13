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Buenos Aires: un taxista perdió el control de su vehiculo y atropelló a tres peatones

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

Tres personas resultaron heridas.Tres personas resultaron heridas.
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Tres personas resultaron heridas este jueves por la tarde tras ser atropelladas por un taxi en el barrio porteño de Flores y una de ellas sufrió una fractura expuesta.

Un ciclista padeció la fractura expuesta de su pierna izquierda.Un ciclista padeció la fractura expuesta de su pierna izquierda.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, el vehículo, un Chevrolet Spin, habría perdido el control y embistió a los transeúntes.

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Un ciclista padeció la fractura expuesta de su pierna izquierda y fue derivado en una ambulancia de Swiss Medical previamente al arribo del SAME.

Ciclista con fractura expuesta

Por su parte, las autoridades determinaron la derivación de una mujer con politraumatismos y de un hombre, de 75 años, al Hospital Piñero.

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