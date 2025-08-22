Choque múltiple en Buenos Aires: un Porsche terminó destruido al impactar contra camiones

Un accidente de alto impacto tuvo lugar este viernes al mediodía en la avenida Cantilo de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 9,5, cuando un Porsche Coupé modelo 1999 colisionó con tres camiones en cadena y terminó completamente destruido al incrustarse bajo el acoplado de uno de ellos.
A pesar de la magnitud del siniestro, ninguno de los cuatro conductores involucrados sufrió heridas de gravedad.
El episodio ocurrió este viernes pasadas las 12 del mediodía, en sentido hacia el centro porteño. Según fuentes policiales, el Porsche impactó contra la parte trasera de un camión, quedó atrapado debajo del mismo y provocó una reacción en cadena que involucró a otros dos vehículos de carga, uno de ellos un camión “mosquito” utilizado para el transporte de autos nuevos.
La imagen del deportivo, literalmente incrustado bajo el acoplado, generó conmoción entre los automovilistas que circulaban por la zona.
Conductores asistidos, pero sin lesiones graves
El SAME se presentó rápidamente en el lugar y atendió a los cuatro conductores involucrados. Si bien todos fueron asistidos por precaución, ninguno presentaba lesiones de consideración. Incluso se había activado una unidad aérea para posibles traslados de emergencia, pero finalmente no fue necesaria su intervención.
La circulación sobre la avenida Cantilo fue parcialmente restringida mientras se realizaban las tareas de remoción de los vehículos siniestrados y se desarrollaban las pericias correspondientes.
Choque múltiple en Buenos Aires.
Intervención judicial
La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Galvarie, de la Unidad de Flagrancia Norte, quien ordenó las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se confirmaron las causas exactas del accidente, aunque se presume que podría haber estado involucrado un exceso de velocidad o una distracción del conductor del vehículo deportivo.
El accidente ocurrió entre el Puente Udaondo y el acceso final hacia la avenida General Paz, muy cerca del estadio Monumental. Se trata de una zona de alto tránsito, especialmente en horarios de ingreso laboral y eventos deportivos.
Sucedió en la avenida Cantilo.
Antecedentes similares
El hecho recuerda a otro accidente protagonizado también por un Porsche en agosto del año pasado, cuando un modelo similar se incendió tras un choque en la bajada de Cantilo en la autopista General Paz. En aquel caso, las llamas consumieron por completo el vehículo, aunque tampoco hubo víctimas.
Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia y a la suerte de que no circulaban más vehículos en la zona inmediata, el accidente no dejó heridos graves. Sin embargo, el siniestro vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial en las autopistas urbanas y el uso responsable de vehículos de alta gama en zonas de tránsito intenso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.