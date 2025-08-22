Conmoción y angustia tras la declaración de los padres de los cadetes en el juicio a Kunz

"Las secuelas perduran" y "el juicio significa volver a recordar todo", explicó el padre de una cadete este viernes, en una de las últimas jornadas del juicio seguido contra Martín Kunz por el ataque a un grupo de liceístas y el crimen del chofer que los trasladaba desde Santa Fe a San Javier.
Los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti escucharon los relatos de los siete padres y madres que describieron cómo se enteraron de lo ocurrido aquel 19 de agosto de 2022, las heridas físicas y psicológicas que sufrieron sus hijos y cómo el trauma afectó -y afecta- a sus familias.
Kunz se enfrenta a una posible prisión perpetua. Foto: Flavio Raina
Una constante durante los últimos tres años fue la falta de respuestas ante una pregunta: ¿Por qué? La esperanza de que con el juicio pueda zanjarse la cuestión no se pierde, pero con cada jornada la certeza se ve más lejana. "Todos los días nos preguntamos el porqué", señaló un padre, "no tenemos explicaciones de por qué hizo eso…", sostuvo otro antes de que se le quebrara la voz.
Mensajes y una llamada
"Fue el peor día de mi vida", recordó la madre de uno de los cadetes. El mensaje enviado por una de las adolescentes que estaba en la trafic fue la primera alerta de lo que estaba ocurriendo. Avisó que les estaban robando y luego indicó que se los estaban llevando en la trafic.
Lo mismo indicó una de las liceístas que logró bajar de la trafic luego de que comenzara el ataque, cuando llamó a su padre y le advirtió que el chofer y sus compañeros habían sido apuñalados.
El ataque comenzó en una panadería de Colastiné, donde el chofer fue asesinado. Crédito: Luis Cetraro.
Los primeros en enterarse declararon que dieron aviso a los padres del resto del contingente, con quienes tenían un grupo de Whatsapp. Se apresuraron a viajar para encontrarse con sus hijos, mientras se iban enterando de qué era lo que realmente había sucedido.
Algunos se reunieron sobre la Ruta Provincial N°1, donde fue interceptada la combi y Kunz se entregó. Para otros el reencuentro fue en el Hospital de Niños o en el Cullen, hasta donde habían sido trasladados sus hijos.
Un proceso doloroso
"Estaba desesperada, destrozada", dijo un padre sobre las secuelas sufridas por su hija tras el ataque. "Los primeros días fueron muy difíciles para toda la familia", recordó otro, su hija "tenía miedo, terror". Varios dijeron que sus hijos no podían dormir solos, que tenían pesadillas y lloraban dormidos.
"Fue un proceso doloroso, muy angustiante", que sobrellevaron gracias a la terapia y el acompañamiento. Pero los traumas persisten. Diagnósticos de estrés postraumático y no poder "sacarse de la cabeza los gritos de sus amigos", son algunas de las secuelas que los testigos aún pueden observar en sus hijos. A todos los ven "distintos", lo ocurrido dentro de esa trafic los cambió.
Los integrantes de las familias también se vieron afectados. Algunos requirieron sesiones de terapia, otros tratamiento psiquiátrico. Los padres que no fueron citados a declarar, asistieron a tribunales desde el primer día de juicio y acompañaron el proceso como público, observando las audiencias.
Esperan obtener justicia, y que se imponga "la pena máxima", para que sus hijos puedan continuar con sus vidas sin el miedo recurrente de que su atacante cumpla la promesa que les hizo ese día: matarlos a todos.
Agenda judicial
Los testigos que declararon este viernes fueron citados por los abogados que los representan en el proceso penal, Néstor y Mariana Oroño. La otra querella, a cargo del Dr. Daniel Recamán, fue constituida por los hijos de Walesberg. Junto a los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, pretenden lograr la condena a prisión perpetua.
Kunz participó de la audiencia por videoconferencia, desde una sala de la cárcel de Coronda. Cuenta con la asistencia legal de la defensora pública Virginia Balanda.
El debate continuará el lunes con los últimos testigos, hasta lo cual las partes realizarán los alegatos finales. El veredicto podría darse a conocer el miércoles 27 de agosto.
