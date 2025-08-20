"Un baño de sangre", así describió un policía el estado de la trafic tras el ataque a los cadetes

El uniformado fue el encargado de realizar un análisis de las cámaras de seguridad de la panadería La Perla de Colastiné, en cuyo estacionamiento comenzó el trágico episodio ocurrido el 19 de agosto de 2022.
Esa no fue la única tarea encargada al policía en el marco de la investigación. Durante su declaración ante el tribunal -integrado por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti-, mencionó que fue él quien ingresó a la trafic para recuperar las pertenencias de los cadetes luego de que la policía científica concluyera su trabajo en el lugar.
En la ruta
La trafic fue interceptada por la policía y quedó atravesada sobre la Ruta Provincial N°1. Allí se detuvo a Kunz, por entonces de 19 años, quien se entregó. Del vehículo descendieron seis aterrados liceístas, y rescataron a un séptimo que estaba inconsciente y fue trasladado en un patrullero hasta un hospital.
Cuando el testigo arribó al lugar, los adolescentes ya no estaban allí, Kunz había sido aprehendido y los peritos de la policía científica ya habían concluido con su trabajo.
“Mientras mi jefe interactuaba con el papá de uno de los chicos” al que se le entregaron las cosas de todos, “yo le iba pasando las pertenencias y los bolsos”, recordó el policía, a quien se le quebró la voz al describir el estado del interior del vehículo.
“Nunca vi una escena así”
“Cuando subí a la camioneta fue terrible, muy traumático, muy chocante. No sabía por dónde moverme, había sangre por todos lados”, explicó el agente con casi 30 años de servicio. “Tenía que tratar de hacer mi trabajo” pero “me conmocionó mucho esa escena, sangre, olor a sangre y transpiración”.
“Al día de hoy recuerdo que me impactó mucho ver algunos zapatos que habían quedado tirados, de femeninas, de cadetes del liceo. Había teléfonos que estaban prácticamente en un baño de sangre, pegados con sangre en los asientos”, describió, “en mis 27 años de servicio nunca vi una escena así, tan grave”.
“Traté de sacar todas las pertenencias, fui alcanzando los bolsos” a quienes estaban afuera del vehículo. Luego, contó que cargaron todo en la camioneta del padre de una cadete, que llevó todo a San Javier.
Cronograma judicial
El juicio oral continúa con los testigos citados por los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni. Luego será el turno de los propuestos por los querellantes Daniel Recaman -por la familia del chofer- y Néstor y Mariana Oroño -por los cadetes-.
Por último, el tribunal escuchará los testimonios aportados por la defensora pública Virginia Balanda, quien asumió la representación de Kunz. El acusado, de 22 años, se enfrenta al pedido de prisión perpetua por el homicidio agravado del chofer Rubén “Bigote” Walesberg, la tentativa de homicidio de cuatro cadetes y la privación de la libertad de siete.
Las audiencias continuarán a lo largo de la semana. Está previsto que el tribunal de conocer su veredicto a finales de agosto.
