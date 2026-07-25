La página oficial del Senado de Mendoza fue afectada por un ciberataque que modificó su contenido habitual y mostró durante varias horas una imagen del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto con un mensaje crítico dirigido contra la Argentina.
Ciberataque al Senado de Mendoza: alteraron la web oficial con una imagen de Chiqui Tapia
El sitio institucional fue intervenido durante varias horas con un mensaje atribuido a un grupo que se identificó como “B133DR00T” y ya se investiga el origen del hecho.
El episodio ocurrió este viernes 24 de julio y provocó la intervención de las autoridades provinciales, que iniciaron una investigación para determinar el origen del ataque y la forma en que los responsables lograron acceder al sistema.
El mensaje contra Argentina
Tras la vulneración del sitio, la página principal del Senado mendocino exhibió la frase “Senado de Mendoza - hackeado” acompañada por un texto firmado por un grupo que se identificó como “B133DR00T”.
El mensaje publicado cuestionaba la situación del país y hacía referencia a acusaciones de racismo que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026. Además, incluía expresiones contra Argentina y afirmaba que el grupo responsable pasaba a “juzgar” al país.
La intervención también estuvo acompañada por la imagen de Claudio “Chiqui” Tapia, aunque no se informó oficialmente por qué el grupo eligió esa figura para ilustrar el ataque.
Un grupo se atribuyó la acción
Luego de modificar la página institucional, el grupo que dijo estar detrás del ataque difundió un mensaje a través de la red social X, donde afirmó haber llegado a Argentina y desafió a las autoridades a actuar.
Hasta el momento, las autoridades mendocinas trabajan para establecer la identidad de los responsables y conocer el alcance real de la intrusión informática.
El ataque afectó específicamente al sitio del Senado provincial, mientras que la página oficial de la Cámara de Diputados de Mendoza continuó funcionando con normalidad.
Mendoza investiga el incidente
El episodio ocurrió pocos días después de que ingresara a la Legislatura de Mendoza un proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La iniciativa plantea la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad, un organismo destinado a coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que puedan afectar sistemas digitales o información considerada crítica.
Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la protección de las infraestructuras tecnológicas de la provincia y establecer mecanismos de respuesta ante posibles ataques informáticos.
Tras el hackeo, las autoridades deberán avanzar con el análisis técnico de los sistemas afectados para determinar cómo fue vulnerada la página institucional y qué medidas serán necesarias para evitar nuevos episodios.