El Club Atlético 9 de Julio de Rafaela informó que fue víctima de una serie de robos y hechos de vandalismo que afectaron distintas instalaciones de la institución. Los episodios se registraron entre la noche del domingo y la tarde del lunes, tanto en el Predio Luis Fasoli como en la sede del club.
Robaron 400 metros de cables y destrozaron las instalaciones del Club 9 de Julio de Rafaela
La institución informó que sufrió distintos hechos de vandalismo y robos durante el domingo y el lunes. Los daños se registraron en el Predio Luis Fasoli y en la sede del club, donde sustrajeron cableado del sistema de sonido del estadio.
A través de un comunicado institucional, la Comisión Directiva manifestó su preocupación por los daños ocasionados y detalló que los hechos provocaron importantes perjuicios materiales, además de generar nuevos gastos para recuperar la infraestructura afectada.
El primero de los episodios ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando personas ingresaron sin autorización al Predio Luis Fasoli. Allí dañaron un pilar de electricidad y parte del cableado subterráneo que lo alimentaba.
También provocaron destrozos en uno de los accesos a la cantina, aunque no consiguieron ingresar al interior del establecimiento.
Sin embargo, los daños continuaron durante la tarde del lunes. En esa oportunidad, se detectaron roturas en una ventana de la cantina y en el cableado de una de las columnas de iluminación de las canchas.
Robaron 400 metros de cables en la sede del club
A los destrozos registrados en el predio se sumó otro hecho en las instalaciones de la sede. Allí se constató el robo de aproximadamente 400 metros de cableado correspondiente al sistema de sonido del estadio, que conectaba distintos sectores de la infraestructura.
Desde la institución lamentaron lo sucedido y remarcaron el esfuerzo que representa mantener y mejorar los espacios destinados a las actividades deportivas.
"Detrás de cada espacio, cada instalación y cada mejora hay un esfuerzo importante de dirigentes, socios, familias y colaboradores que trabajan diariamente por el crecimiento de nuestro club", expresaron en el comunicado.
Además, señalaron que estos episodios no solamente generan un perjuicio económico, sino que también afectan instalaciones que están al servicio de los deportistas y de toda la comunidad vinculada con la institución.
El pedido de colaboración del club
Ante la reiteración de los hechos, la Comisión Directiva agradeció a los vecinos que permanecen atentos y colaboran con el club. También solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre lo ocurrido se comunique con la institución.
"Desde el Club A. 9 de Julio reafirmamos nuestro compromiso de seguir cuidando y mejorando nuestras instalaciones", concluyó el comunicado.