Inseguridad

Robaron 400 metros de cables y destrozaron las instalaciones del Club 9 de Julio de Rafaela

La institución informó que sufrió distintos hechos de vandalismo y robos durante el domingo y el lunes. Los daños se registraron en el Predio Luis Fasoli y en la sede del club, donde sustrajeron cableado del sistema de sonido del estadio.