El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recorrieron este martes las nuevas instalaciones de la Central de Información Criminal Operativa (OJO) en Santa Fe. El espacio reúne y analiza datos para planificar el despliegue policial en La Capital y las principales ciudades del centro-norte.
El OJO ya funciona en Santa Fe y analizará el delito en media provincia
Cococcioni presentó las instalaciones que permitirán orientar el patrullaje en el centro-norte provincial. Los llamados al 911 serán un insumo clave para organizar los operativos.
La central funciona en la sede ministerial de Primera Junta 2825, donde se incorporaron una sala de situación y oficinas de análisis. Allí trabajan la Subsecretaría de Análisis Criminal y los equipos que elaboran informes, estadísticas y mapas del delito. La información también permite organizar operativos y orientar investigaciones.
“Media provincia va a trabajar con los informes”, sostuvo Cococcioni al mencionar a Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Reconquista y Rafaela. Definió como criterio “tomar las decisiones sobre información confiable y no sobre el olfato o el instinto”, tanto para organizar el patrullaje como para evaluar sus resultados.
El 911 como punto de partida
El dispositivo se suma al Plan de Seguridad provincial y tiene como antecedente la central de Rosario, creada en 2017, cuando Pullaro era ministro de Seguridad. Cococcioni destacó que permitirá “evaluar los resultados de la política con fundamento científico, que es la forma que encontramos de poder mejorar la seguridad pública”.
Al hacer un balance de la experiencia rosarina, el funcionario destacó los registros que generan las comunicaciones de los vecinos. “Nos han escuchado durante 3 años decir, llamen al 911, llamen al 911”, recordó. Explicó que esos datos permiten identificar patrones por días, horarios y situaciones.
“El delito es algo que muta continuamente”, advirtió. Por eso, señaló que el análisis debe actualizarse para anticipar la demanda y ubicar los móviles cerca de los incidentes. Según afirmó, en la capital provincial los patrulleros llegan en menos de seis minutos después de una comunicación a la central de emergencias.
Patrullaje y nuevas vías de denuncia
Para alcanzar esos tiempos, explicó, se requiere “que los decisores sepan de antemano dónde va a haber mayor demanda para que el móvil esté cerca de la incidencia”. Vinculó esa distribución con el trabajo de los analistas, cuyos informes sirven de base para las decisiones de las autoridades y los jefes policiales.
Cococcioni ubicó al OJO dentro de una “transformación integral” que incluye el reemplazo de comisarías por estaciones policiales. Describió una reorganización con denuncias por el 911, internet y centros territoriales, además de “pasar del despliegue tradicional a un despliegue dinámico” en función de la información disponible.
Consultado sobre posibles cambios de autoridades en la Unidad Regional, el ministro respondió: “Estamos muy satisfechos con lo que es la conducción policial de la capital”. Además, destacó a su máxima responsable: “Ha hecho un gran trabajo la general Margarita Romero”.
Arrebatos y mercados ilegales
Sobre las prioridades en la ciudad, distinguió la circulación de violencia en algunas zonas y los delitos predatorios en el micro y macrocentro. “Estamos muy atrás del tema arrebatos”, aseguró. También anticipó un abordaje específico del mercado ilegal de celulares a partir de la nueva ley.
El robo de cables y metales fue otro de los problemas que mencionó. Indicó que trabajan con la PRAD, la PDI y la Fiscalía sobre reducidores y chatarrerías: “Es el circuito ilegal que alimenta este delito individual de cada persona que sale a robar cable”.