Terror en Colastiné: un hombre armado tomó de rehén a su expareja

La mañana del martes en Colastiné tuvo el espesor de un drama que podría haber terminado en sangre. A las ocho en punto, en una vivienda precaria del sector conocido como Puerto Obligado, un hombre de 63 años mantenía retenida contra su voluntad a su expareja, una mujer de 60 años, bajo amenazas de muerte y rodeado de armas cargadas.
El protagonista de esta escena, Luis, parecía haber quedado atrapado en su propio naufragio sentimental. Y arrastró consigo a Estela, la mujer con la que alguna vez compartió techo. Ya no convivían, pero ese detalle resultaba irrelevante: la irrupción de él en la casa fue forzada, con violencia y con un arsenal improvisado que, en sus manos, se convirtió en la antesala de la tragedia.
El operativo policial comenzó con una llamada al 911. Quien dio la alarma fue L., de 28 años, hija del hombre, que advirtió que su padre estaba armado y amenazaba a su madre en la vivienda de enfrente. Una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Costa llegó hasta la escena y tocó la puerta. La respuesta fue un estallido de lágrimas: Estela salió corriendo y declaró que su expareja la tenía sometida bajo la amenaza constante de gatillarle encima.
Los uniformados neutralizaron al hombre y lo apartaron del lugar. En el procedimiento incautaron un verdadero muestrario de pólvora:
Las armas incautadas en la vivienda: una pistola y dos escopetas, todas cargadas.
Una pistola calibre .22 marca Smith & Wesson con ocho proyectiles; una escopeta calibre 14 con dos cartuchos; otra escopeta, calibre 16 marca Solé, con cinco cartuchos. Todas cargadas. Todas listas para usarse.
La mujer, por milagro, no tenía lesiones físicas. Pero sí el rastro invisible de haber estado a centímetros de convertirse en un número más de la estadística de femicidios.
El caso quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Peresin. El imputado, que ahora enfrenta cargos por Privación ilegítima de la libertad, Amenazas calificadas en el marco de violencia de género y Tenencia ilegítima de arma de fuego, fue trasladado esposado.
En la mañana húmeda del distrito costero, Colastiné presenció una postal turbia: la de un hombre que, con la pólvora cargada y la mente nublada, decidió convertir a su expareja en rehén de un pasado que nunca soltó.
