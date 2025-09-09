En barrio Barranquitas: cayó la banda que asaltó a jóvenes a la salida de un boliche

Mirá tambiénSábado ajetreado en Santa Fe: agresión a inspectores, persecución policial y disturbios en la calle
La investigación por un violento asalto ocurrido el último fin de semana en inmediaciones del Puente Colgante dio un importante giro en las últimas horas. Durante la mañana del martes, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante tres allanamientos en barrio Barranquitas, donde lograron detener a los presuntos autores del hecho.
El caso se remonta a la madrugada del domingo, cuando un grupo de jóvenes que regresaba del boliche fue sorprendido y despojado de sus pertenencias por delincuentes armados. El robo, calificado por la violencia empleada, derivó en la apertura de una causa bajo la órbita de la fiscal de turno, Dra. Lucila Nuzzo.
Los procedimientos arrojaron resultados contundentes: la detención de los sospechosos; el secuestro de cinco teléfonos celulares; aproximadamente un millón de pesos en efectivo y 1.500 dólares.
También los pesquisas se incautaron de una cartera de cuerina negra, propiedad de una de las víctimas y una campera de buzo negra, identificada como la misma que uno de los imputados llevaba puesta al momento del asalto.
Las requisas fueron ejecutadas por efectivos de la Región I de la PDI, bajo las directivas de la fiscal Nuzzo, quien supervisa cada paso de la pesquisa.
El golpe policial no solo permitió desbaratar a los sospechosos, sino también devolver parte de lo sustraído a los damnificados. No obstante, el caso sigue abierto: la Fiscalía buscará determinar si los detenidos integran una banda con otros hechos similares en su haber.
