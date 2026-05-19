Personal del Comando Radioeléctrico intervino este martes por la mañana en la Escuela de Educación Técnica N° 602 “José San Martín” de Venado Tuerto, luego de que autoridades del establecimiento detectaran un arma de fabricación casera entre las pertenencias de alumnos.
Secuestraron un arma de fabricación casera en una escuela técnica de Venado Tuerto
El hecho ocurrió este martes por la mañana en la Escuela de Educación Técnica N° 602 “José San Martín”. Docentes y directivos activaron el protocolo correspondiente y dieron.
El hecho se registró alrededor de las 8:50, durante el horario del taller de carpintería. Según la información oficial, una docente del área advirtió la presencia del elemento cuando movió unos abrigos que se encontraban sobre una mesa de trabajo.
Tras el hallazgo, los directivos del establecimiento procedieron a resguardar a los menores y activaron el protocolo correspondiente para dar aviso al personal policial.
Una vez en el lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron al secuestro del arma de fabricación casera, que quedó a disposición de las autoridades competentes.
Luego del procedimiento, se entabló comunicación con el Juzgado de Menores, que dispuso el inicio de una causa a dos menores por portación de arma.
Además, se ordenó que los adolescentes fueran entregados a sus respectivos progenitores y se dio intervención al área de Desarrollo Social, que realizará el seguimiento del caso.