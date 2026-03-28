Violenta pelea entre comerciantes de avenida Aristóbulo del Valle terminó con un detenido

Un conflicto de vieja data entre comerciantes de una cuadra del paseo de compras de la avenida Aristóbulo del Valle escaló con el tiempo y tuvo un pico de violencia durante la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en la cuadra del 6300, entre Ricardo Aldao y Ángel Casanello. Uno de los involucrados tenía en su camioneta una pistola de grueso calibre. Los incidentes sucedieron a lo largo de la tarde de este viernes.
Un conflicto de vieja data entre comerciantes de una cuadra del paseo de compras de la avenida Aristóbulo del Valle escaló con el tiempo y tuvo un pico de violencia durante la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Fe.
Eran aproximadamente las 16 cuando comenzó la discusión entre los involucrados. Fue todo un espectáculo que fue subiendo de tono a medida que pasaban los minutos y las horas y terminó cerca de las 20.
En dos oportunidades fue convocada la policía al lugar, en la cuadra del 6300 (entre calles Ricardo Aldao y Ángel Casanello) y algunos patrulleros permanecieron apostados allí casi toda la tarde.
Hubo empujones, agarrones, amenazas de trompadas y hasta de “tiros”.
Personal del Comando Radioeléctrico entrevistó a uno de los hombres involucrados, de 33 años, quien les aseguró que el otro sujeto había amenazado con dispararle cuando saliera de su local.
Cuando le consultaron, el acusado, cuyas iniciales son F. S. L. y tiene 36 años, reconoció que guardaba un arma de fuego en su camioneta Ford Ranger azul.
Entonces los uniformados fueron hasta el vehículo junto con el propietario, quien les entregó una pistola Bersa Thunder calibre .380 con ocho balas en el cargador.
Denunciado por amenazas calificadas, F. S. L. fue trasladado hasta la Comisaría 3a, donde prosiguen las actuaciones, con conocimiento del Ministerio Público de la Acusación.