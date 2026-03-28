Santa Fe

Violenta pelea entre comerciantes de avenida Aristóbulo del Valle terminó con un detenido

Ocurrió en la cuadra del 6300, entre Ricardo Aldao y Ángel Casanello. Uno de los involucrados tenía en su camioneta una pistola de grueso calibre. Los incidentes sucedieron a lo largo de la tarde de este viernes.