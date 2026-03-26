Condenaron a un mecánico que amenazó a sus vecinos y humilló a su pareja y a su hija
Un hombre de 55 años recibió dos años de prisión condicional tras la admisibilidad de un juicio abreviado en los tribunales de Santa Fe. Había protagonizado episodios de violencia, incluyendo amenazas, coacción y el incumplimiento de una orden judicial.
Durante la audiencia se detallaron tres episodios que configuraron el accionar delictivo. Foto: Archivo
Un mecánico de 55 años fue condenado este miércoles 25 de marzo en los tribunales de Santa Fe, luego de que se declarara la admisibilidad de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad por una serie de hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Sauce Viejo.
La sentencia, dictada oralmente por la jueza penal Celeste Minniti, le impuso dos años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta de cumplimiento obligatorio.
El 1º de febrero último, Dantesani amenazó de muerte a su pareja en su casa de Sauce Viejo. Foto: Archivo
El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Lascurain, y los abogados defensores particulares Josefina Carlen y Facundo Mudry. En la audiencia, el imputado, Gerardo Dentesani, manifestó su voluntad de cerrar el conflicto por esta vía alternativa, lo que permitió evitar la realización de un juicio oral.
Dado que la pena es de cumplimiento condicional y el acusado no contaba con antecedentes penales, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva. El planteo fue admitido por la magistrada, quien ordenó su inmediata libertad en la misma audiencia.
Escalada de violencia
Durante la exposición fiscal se detallaron tres episodios que configuraron el accionar delictivo. El primero ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando el condenado mantuvo una discusión con un vecino con quien arrastraba conflictos previos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del domicilio y fue corroborado por testigos, quienes dieron cuenta de las amenazas proferidas.
Casi un año más tarde, el 1 de febrero de 2026, protagonizó un nuevo altercado, esta vez con una mujer, madre del vecino con el que había discutido anteriormente. En ese contexto, su esposa intervino para intentar calmar la situación, pero el hombre reaccionó con violencia también hacia ella.
Según se ventiló en la audiencia, en ese episodio el condenado amenazó de muerte a su pareja si lo denunciaba. Luego, en un hecho de extrema gravedad, obligó a la mujer y a su hija de 13 años a arrodillarse y lamer el piso mientras les exigía que le pidieran perdón, registrando la escena con su teléfono celular.
Desobediencia y restricciones
A raíz de ese último episodio, el fuero de Familia dispuso el 13 de febrero una medida de prohibición de acercamiento. Sin embargo, el 11 de marzo Dentesani incumplió la orden judicial al enviarle un mensaje de WhatsApp a su esposa con el objetivo de retomar el contacto, lo que configuró un nuevo ilícito.
Por estos hechos, el fiscal le atribuyó los delitos de amenazas, amenazas coactivas e incumplimiento de mandato judicial, todos en carácter de autor.
La jueza Celeste Minniti admitió el acuerdo y dictó sentencia este miércoles. Foto: El Litoral
En cuanto a las condiciones de la condena, el hombre deberá fijar un domicilio distinto al que compartía con su familia, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, y no podrá portar armas de fuego.
Además, se le impuso una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de las víctimas —vecinos, su expareja y el domicilio donde reside junto a sus hijos—, así como la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto por medios electrónicos.
Finalmente, la jueza Minniti le indicó que cualquier eventual revinculación con sus hijos deberá canalizarse exclusivamente a través del fuero de Familia, en el marco de las intervenciones judiciales correspondientes.