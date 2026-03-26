Violencia familiar en Sauce Viejo

Condenaron a un mecánico que amenazó a sus vecinos y humilló a su pareja y a su hija

Un hombre de 55 años recibió dos años de prisión condicional tras la admisibilidad de un juicio abreviado en los tribunales de Santa Fe. Había protagonizado episodios de violencia, incluyendo amenazas, coacción y el incumplimiento de una orden judicial.