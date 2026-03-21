Santa Fe: quedó preso por amenazar a su pareja con difundir videos íntimos

En una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, el juez penal Sebastián Szeifert ordenó la prisión preventiva de Marcos Leonel Perino. El hombre de 39 años es investigado por una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia de género, contra quien fuera su pareja.
La resolución judicial respondió al pedido formulado por la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Milagros Parodi, quien está a cargo de la causa.
Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscalía argumentó que la medida cautelar de máxima intensidad era la única vía posible para garantizar la integridad de la mujer afectada.
Según explicó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “más allá de que la defensa pidió la libertad del imputado, el juez coincidió con nuestro planteo acerca de que los riesgos procesales estaban latentes y la prisión preventiva era necesaria para resguardar a la mujer y a su grupo familiar”.
El magistrado evaluó la contundencia de las pruebas presentadas y la gravedad de los hechos atribuidos para denegar el pedido de libertad de la defensa.
Quedó preso por orden del juez Szeifert.
La imputación que pesa sobre Perino es la de autor de “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género”, en concurso real con “amenazas”.
Al legajo se incorporó un informe del equipo de atención de la Dirección de Género y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe, que contextualiza la situación de vulnerabilidad de la mujer.
Agresión y amenazas
El primero de los hechos que se le atribuyeron a Perino ocurrió el jueves 25 de diciembre de 2025 en su domicilio de calle Ecuador al 3700 de la ciudad de Santa Fe. Según la fiscalía, en circunstancias en que el imputado “pretendía impedir que su expareja saliera de la vivienda”, procedió a agredirla físicamente.
La descripción del ataque detalla que la tomó “con fuerza del brazo, golpeándola contra las rejas del frente de la vivienda”. Como consecuencia del violento impacto, la mujer sufrió contusiones en su brazo derecho.
El hostigamiento no terminó allí. El segundo hecho relatado por la fiscal Parodi se registró el miércoles 11 de febrero pasado, apenas pasadas las 1.30 de la madrugada. En esa oportunidad, Perino utilizó su teléfono celular para enviar mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.
La investigación está a cargo de la fiscal Milagros Parodi. Créditos: Mauricio Garín
De acuerdo con la atribución delictiva, el hombre profirió “promesas de mal futuro” al decirle que, si él quería, “podía divulgar un video de la mencionada, obtenido durante la intimidad de su relación de pareja, donde ella se encontraba desnuda”. El objetivo de esta acción era infundir un temor profundo en la víctima bajo la premisa de que “podía arruinarla en cualquier momento”.
Un contexto de subordinación y control
Para la fiscalía, estos episodios no fueron hechos aislados, sino que forman parte de una estructura de sometimiento. La representante del MPA subrayó que estos actos fueron cometidos en el marco de una situación de “violencia de género y de desigual poder”.
En este esquema, se describió que la víctima se encontraba “colocada en situación de subordinación”, mientras que el imputado ejercía sobre ella “todo tipo de hostigamiento y control”, perpetrando violencias de tipo física, psíquica, económica y simbólica hacia su expareja.
Al dictar la preventiva, el juez Szeifert consideró que la libertad del imputado representaba un peligro real para el proceso, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de las amenazas y el hostigamiento digital, que es de difícil control mediante medidas alternativas.
Con esta resolución, Perino permanecerá tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.