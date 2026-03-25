Trasladan a Santa Fe al joven acusado de abuso sexual contra su hijo de dos años

El joven de 21 años detenido la semana pasada en la ciudad de Helvecia, en el marco de una causa por abuso sexual calificado, será trasladado este viernes 27 de marzo a los tribunales de Santa Fe para la realización de la audiencia imputativa.
Se encuentra alojado en la Alcaidía del departamento Garay desde el viernes pasado, luego de que lo descubrieran en un situación de presunto abuso infantil en un hospital público de la costa.
El joven de 21 años detenido la semana pasada en la ciudad de Helvecia, en el marco de una causa por abuso sexual calificado, será trasladado este viernes 27 de marzo a los tribunales de Santa Fe para la realización de la audiencia imputativa.
Según indicaron fuentes policiales, el hombre —cuyas iniciales son R.M.A.— permanece alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII del departamento Garay desde el viernes 20, cuando fue aprehendido en el Samco local.
En los próximos días será conducido a la ciudad capital, donde la fiscal Daniela Montegrosso le atribuirá formalmente el delito de abuso sexual calificado por el vínculo.
La investigación está a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), que interviene bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, la defensa del acusado es ejercida por la defensora pública Liliana Echaniz.
El caso se inició a partir de una intervención en el hospital de Helvecia, donde personal de salud alertó sobre una situación que motivó la actuación inmediata de la policía y de los equipos especializados.
A partir de las primeras diligencias, y con la colaboración del personal presente en el lugar, se dispuso la aprehensión del joven, quien quedó detenido por orden de la fiscal interviniente.
De acuerdo con la información oficial difundida por la PDI, la causa fue encuadrada preliminarmente como “abuso sexual calificado por haber sido cometido por un ascendiente”, en relación a un niño de dos años. Por tratarse de un hecho de extrema sensibilidad, se resguardan los datos que puedan afectar la identidad de la víctima.
La audiencia imputativa está prevista para este viernes en horario a confirmar. En esa instancia, la fiscal Montegrosso expondrá los elementos reunidos en el inicio de la investigación y formalizará la atribución delictiva ante el juez de turno.
Tras esa audiencia, se espera que se avance en la discusión de las medidas cautelares, mientras continúan las actuaciones para el esclarecimiento del hecho, con intervención de las áreas especializadas correspondientes.