La Justicia Federal condenó esta semana a los dos trabajadores del Mercado de Abasto de la ciudad de Santa Fe que habían sido detenidos en mayo por la policía, cuando circulaban en moto en jurisdicción de la localidad de Nelson, con casi tres kilos y medio de cocaína.
Condenaron a los trabajadores del Mercado de Abasto que fueron atrapados con más de 3 kilos de cocaína
Se trata de Ignacio Yoel Michea y Brando Uriel Aranda, quienes fueron atrapados por la policía en un control vehicular sobre la ruta nacional 11, a la altura de Nelson.
Se trata de Ignacio Yoel Michea y Brando Uriel Aranda, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por narcotráfico.
El procedimiento ocurrió poco antes de las 20 del pasado sábado 23 de mayo, cuando estos dos sujetos viajaban en su moto por la ruta nacional 11 y “cayeron” en un control vehicular de la policía provincial en el kilómetro 507, en inmediaciones del ex peaje de Nelson, localidad del departamento santesino La Capital.
Mochila
Los muchachos, que se domicilian en la zona norte de la capital provincial y trabajaban en el Mercado de Productores, no contaban con la documentación necesaria del vehículo y el conductor tampoco tenía carné para manejar.
Cuando los policías le consultaron, quien estaba sentado en el lugar del acompañante le dijo a los uniformados que adentro de su mochila llevara “ropa”.
El uniformado le pidió que le muestre. El muchacho sacó una campera que había en la parte superior y se apresuró para volver a guardarla.
Los agentes insistieron y entonces vieron los “ladrillos”. Por protocolo, rápidamente convocaron a dos testigos para hacer la requisa.
Así hallaron tres “panes” y otro envoltorio con cocaína. En total, la carga pesaba 3,484 kilogramos.
Los “panes” tenían el sello de un delfín y, además, dos de ellos llevaban fotos de conocidos narcos, dos reales (Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo “El Patrón” Escobar) y otro cinematográfico (Tony “Caracortada” Montana, interpretado por Al Pacino).
Transporte
El caso inicialmente fue tomado por la fiscalía provincial, que al día siguiente remitió el expediente a la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe, a cargo del doctor Jorge Gustavo Onel, por el tipo de delito que se investigaba.
La causa quedó en manos de la fiscal Natalia Palacín, quien imputó formalmente a los jóvenes detenidos por transporte de estupefacientes.
La audiencia de formalización de la investigación fue presidida por el juez Aldo Alurralde, quien dispuso además la prisión preventiva para los acusados.
Acuerdo
Finalmente, Ignacio Yoel Michea y Brando Uriel Aranda reconocieron su responsabilidad en el hecho al firmar un acuerdo de juicio de procedimiento abreviado.
El juez Aurelio Cuello Murúa homologó el arreglo y condenó a ambos a la pena de 4 años de prisión efectiva por “transporte de estupefacientes”.
En la audiencia, la defensa fue ejercida por el defensor público Pedro Busico. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el doctor Ignacio Páez de la Torre.