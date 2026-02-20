Córdoba: cayó desde un séptimo piso al intentar ingresar a un departamento y quedó detenido

Un joven de 29 años se encuentra en estado crítico luego de caer desde un séptimo piso mientras intentaba ingresar por la ventana a un departamento en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió en pleno centro y es investigado por la Justicia, ya que aún no se establecieron con claridad las circunstancias que derivaron en el hecho.
El hecho tuvo lugar en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Rivadavia al 150. Según la información oficial, el hombre perdió el equilibrio cuando intentaba entrar por una ventana y cayó hacia el patio interno del edificio, donde quedó tendido tras el impacto.
Vecinos del lugar dieron aviso inmediato al 911 al advertir la situación. Minutos después, arribó personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), perteneciente a la Policía de Córdoba, que desplegó un operativo de rescate debido a la complejidad del escenario.
Eloperativoderescate
De acuerdo con fuentes policiales, los especialistas debieron extraer al joven desde un piso superior para poder asistirlo de manera segura. Tras ser estabilizado en el lugar, un servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital de Urgencias.
El paciente ingresó con politraumatismos severos y permanece internado con pronóstico reservado. Su estado de salud es grave y, según indicaron, lucha por su vida mientras recibe atención médica especializada.
Los vecinos alertaron al 911.
Desde la fuerza provincial también se difundió un video en redes sociales que muestra el momento del rescate, donde se observa la complejidad de las maniobras realizadas por los efectivos para evitar mayores riesgos.
Investigación ysituaciónjudicial
Hasta el momento no se conocieron los motivos que llevaron al joven a intentar ingresar al departamento por la ventana. Las autoridades indicaron que, tras recibir atención médica, el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia.
La investigación busca reconstruir lo sucedido y determinar si hubo otros factores involucrados en el episodio. Mientras tanto, se analizan testimonios de vecinos y registros del lugar para esclarecer el hecho ocurrido en uno de los sectores más transitados de la ciudad.