El operativo para dar con el paradero de María Laura Lafuente sumó en las últimas horas un dato que reorientó los rastrillajes. En la zona del paraje Carancho Triste, al norte de Coronda, fueron encontrados elementos que serían de la mujer desaparecida, lo que llevó a concentrar los esfuerzos en el área ribereña.
En la costa corondina hallan pertenencias de la mujer que está desaparecida desde el lunes
Los elementos fueron encontrados a la altura del paraje "Carancho Triste". Mientras tanto continúa un fuerte operativo de búsqueda a cargo de personal de Prefectura y agentes de la Guardia Rural "Los Pumas".
La aparición de una mochila con pertenencias compatibles con las de la joven se produjo durante la tarde del tercer día de búsqueda. El descubrimiento estuvo a cargo de personal de Guardia Rural Los Pumas y de Prefectura Naval Argentina, que realizaban recorridas por agua en ese sector del río.
A partir de ese momento, los procedimientos se intensificaron en la costa. Se sumaron drones para ampliar el rango de observación aérea y perros rastreadores (adiestrados para estos casos ), con el objetivo de detectar indicios que permitan reconstruir el recorrido de la mujer.
Un mensaje perturbador
La búsqueda de María Laura se puso en marcha el lunes luego de que familiares perdieran contacto con ella y encontraran en su vivienda un mensaje que encendió señales de alarma. Con ese dato, se dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo que combinó patrullajes terrestres y fluviales.
Desde entonces, distintas fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada, mientras se intenta establecer qué ocurrió en las horas previas a su desaparición.
Últimas imágenes registradas
Distintas cámaras de videovigilancia aportaron hasta ahora los únicos indicios firmes sobre sus movimientos. En uno de los registros se la observa salir de su casa durante la madrugada del lunes con destino a un comercio cercano.
Minutos más tarde, otro dispositivo la captó caminando hacia la zona céntrica. Según las primeras reconstrucciones, habría regresado a su domicilio y luego vuelto a salir, aunque a partir de ese momento no existen nuevas imágenes que permitan seguir su rastro.
Mientras se aguarda la confirmación oficial sobre los objetos hallados, los operativos continúan en la costa de Coronda. La investigación sigue abierta y bajo análisis, con el foco puesto en esclarecer qué ocurrió tras los últimos registros conocidos de la mujer.