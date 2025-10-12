Cuantioso robo en un bar de barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe

La siesta del sábado se vio alterada en el corazón de la ciudad de Santa Fe, cuando el propietario del restaurante Envero, ubicado en la esquina de Castellanos y Belgrano, denunció un robo en su local gastronómico.
Ocurrió en el comercio Envero Wine Bar, ubicado en Castellanos 2100. Su propietario denunció la sustracción de una importante suma de dinero. Hallaron una ventana rota y rastros de sangre.
El hecho fue advertido alrededor de las 12.30 cuando uno de los propietarios (un hombre de 27 años) llegó al local y advirtió claros indicios de que algo anormal había sucedido.
Al llegar, el comerciante se topó con una escena preocupante: una gran cantidad de manchas rojas sobre la vereda de calle Belgrano. Ya en el interior notó que el rastro de sangre continuaba por toda la cocina del restaurante, llegando a una ventana que da al exterior que se encontraba rota.
De inmediato, avisó a la policía. Tras el llamado al 911, arribaron al lugar agentes policiales de la Seccional 3ra y la división de canes quienes iniciaron las primeras averiguaciones para luego, como es de práctica, dejar todo en manos de los investigadores de la PDI.
En presencia de los efectivos y con testigos, se revisaron las instalaciones del lugar y se descubrió que de la caja registradora faltaba una suma de dinero correspondiente a la recaudación de la noche anterior.
Bajo las directivas del fiscal Dr. Morales, éstos últimos realizaron peritajes y comenzaron con la búsqueda de indicios.
El local gastronómico contaría con sistema de alarma y cámaras de seguridad, cuyos registros serían puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La investigación continúa para identificar al o los responsables del hecho, que fue caratulado como “Robo”.
