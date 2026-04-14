"Perdí la noción"

Un cumpleaños terminó en tragedia en Chaco: mató a un amigo, lo confesó en un video y se entregó

Lo que empezó como un festejo terminó convertido en una escena brutal en Resistencia. El agresor reconoció el hecho, pidió disculpas y aseguró que actuó en defensa propia antes de ponerse a disposición de la Justicia.