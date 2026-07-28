Hallaron muerto este martes a Darío Báez, concejal de la ciudad de Paraná. Fue encontrado por familiares y se presume que se trataría de un suicidio, según informaron fuentes del Honorable Concejo Delibertante de la capital entrerriana.
Investigan la muerte de un concejal de Paraná
El edil Darío Báez se ausentó de la sesión en el Concejo de la capital entrerriana y luego fue hallado sin vida en su casa. Las autoridades sospechan alrededor de una hipótesis en concreto, aunque se realizará la autopsia.
Báez debía presentarse este martes por la mañana en la sesión ordinaria del HCD. Sin embargo, tras constatar su ausencia, sus familiares directos confirmaron su fallecimiento en su vivienda del barrio Santa Lucía.
Si bien los primeros indicios apuntan a una autodeterminación, el cuerpo del concejal libertario será trasladado a la morgue de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente para descartar cualquier duda sobre las causas de fallecimiento.
Quién era Darío Báez
Darío Báez tenía 45 años y era padre de familia. Había llegado al Concejo Deliberante de Paraná con el sello de La Libertad Avanza y luego se constituyó en referente de Provincias Unidas en Entre Ríos.
En agosto de 2025 presentó un proyecto para que la ciudad adhiriera a la campaña provincial “Decilo, hablemos de suicidio”, una iniciativa del Ministerio de Salud de Entre Ríos que busca visibilizar la problemática del suicidio.
“Hablar salva vidas. Y si el Estado se involucra activamente en todos sus estamentos, podemos generar un entorno más seguro y solidario para quienes nos cuidan”, había expresado.
El Concejo emitió un comunicado
El hecho genera gran conmoción en el ámbito político de la región.
Desde el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná emitieron un comunicado, expresando “profundo pesar por el fallecimiento del concejal Darío Báez”.
“Darío supo ejercer su labor con compromiso y una mirada que trascendía las diferencias políticas, privilegiando siempre el diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos para dar respuestas a las necesidades de la comunidad”, dice el texto.
“Lo recordaremos por su calidad humana, su vocación de servicio y su permanente compromiso con la ciudad”, agrega.
“Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos, compañeros y amigos, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, finaliza el documento.