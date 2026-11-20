La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez se mostró "muy conforme" este viernes con la condena a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz y la modalidad del arresto domiciliario, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que confirmó la apelación de la sentencia.
La defensa de Pity Álvarez apelará la condena, pero destacó el beneficio de la prisión domiciliaria
El abogado Javier Baños calificó como "salomónico" el fallo del Tribunal Oral N° 29 que impuso 12 años de pena al músico por el crimen de Cristian Díaz. Señaló que aguardan conocer los fundamentos para recurrir la resolución mientras el artista cumple la medida en su vivienda.
El abogado Javier Baños expresó su satisfacción con el fallo aunque también se manifestó con cautela: "Estamos muy conformes. Tenemos que esperar los fundamentos".
"Obviamente vamos a recurrir, pero fue salomónico. Nosotros pedimos 5 años por exceso en legítima defensa y el fiscal, 18 años y 6 meses. Pusieron el promedio y le dieron domiciliaria, es mucho más de lo que esperaba en primera instancia", admitió el ex fiscal de Morón.
En este sentido, consignó que puede "seguir apelando" con el Pity "en su casa" y "descontando pena por las dudas", a la vez que dentro de tres años tiene permitido solicitar la libertad condicional: "No queda firme la resolución en ese tiempo".
Junto a Sebastián Queijeiro, el abogado reclamó la absolución de ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y -subsidiriamente- una condena por el exceso en legítima defensa.
A lo largo del proceso, requirieron la nulidad de distintos testimonios, la pericia interdisciplinaria y el debate por considerar que fue "un juicio en ausencia", dado que Pity no asistió a las últimas audiencias, y las recusaciones de los magistrados y el fiscal Sandro Abraldes.
Sin embargo, los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner no dieron lugar a los planteos, por lo que la defensa concurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.