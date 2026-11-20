Causa por homicidio

La defensa de Pity Álvarez apelará la condena, pero destacó el beneficio de la prisión domiciliaria

El abogado Javier Baños calificó como "salomónico" el fallo del Tribunal Oral N° 29 que impuso 12 años de pena al músico por el crimen de Cristian Díaz. Señaló que aguardan conocer los fundamentos para recurrir la resolución mientras el artista cumple la medida en su vivienda.