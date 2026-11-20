El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz y dispuso el arresto domiciliario. El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.
Condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión y le otorgaron arresto domiciliario
El tribunal lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Antes del fallo, el músico cuestionó el pedido de la Fiscalía, que había solicitado 18 años y seis meses.
Los jueces lo sentenciaron por homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego. La pena quedó por debajo de los 18 años y seis meses solicitados por el fiscal Sandro Abraldes. Los fundamentos de la resolución se conocerán más adelante.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados siguió el último tramo del juicio de manera virtual desde una clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado desde hace 49 días. El debate había sufrido postergaciones durante años debido a su estado de salud mental.
Las últimas palabras del músico
Antes de que el tribunal pasara a deliberar, Álvarez se conectó a la audiencia y cuestionó la acusación. “Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, sostuvo, según la cobertura de Florencia Illbele para Infobae.
“Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó ante los magistrados.
El músico reiteró que consideraba excesivo el planteo de la Fiscalía y cerró su intervención con una breve frase: “No tengo nada más para decir”. Inicialmente había manifestado que no tenía interés en conectarse para participar de la primera parte de la jornada.
Cruces antes del veredicto
La audiencia comenzó con más de una hora de demora y continuó con las réplicas de las partes. Fabián Améndola, abogado de la querella, defendió la constitucionalidad del agravante por el uso de arma de fuego y pidió rechazar el planteo de la defensa.
Abraldes también cuestionó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 41 bis del Código Penal. Luego, el defensor Javier Baños objetó lo que describió como “hábitos inquisitivos” del sistema penal y advirtió sobre una posible “condena desmesurada”.
El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió por considerar que retomaba argumentos de su alegato. Tras un intercambio, le concedió diez minutos para responder los planteos novedosos de la querella y de la Fiscalía, conforme a esa etapa del debate.
La familia de la víctima en la sala
Entre quienes asistieron a escuchar el fallo estuvieron Verónica Román, querellante en la causa, y Micaela, la hija menor de Díaz. También concurrieron la hermana del cantante, Silvina Álvarez Congiú, familiares y músicos de su banda.
El tribunal estuvo integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. La sentencia se conoció más de ocho años después del homicidio de Díaz, ocurrido en julio de 2018.