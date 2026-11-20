El crimen de Cristian Díaz

Condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión y le otorgaron arresto domiciliario

El tribunal lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Antes del fallo, el músico cuestionó el pedido de la Fiscalía, que había solicitado 18 años y seis meses.