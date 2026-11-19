El veredicto del juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian "Gringo" Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se conocerá este viernes y la defensa del músico, que no asistirá a la audiencia, pidió que "prime la cordura".
"Que prime la cordura": sin Pity Álvarez, se conoce el veredicto
El músico no participará de la jornada porque los jueces no autorizaron el traslado al Tribunal Oral 29 porteño. La audiencia comienza a las 11.
Álvarez no participará de la jornada porque el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó el traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, debido a que, cuando se acercó a declarar, se confirmó que consumió cocaína dentro del edificio judicial, interrumpiendo así el tratamiento obligatorio impuesto.
El pedido de nulidad
"No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad", criticó el defensor Javier Baños.
En este sentido, Baños argumentó que se trata de "un juicio en ausencia, ilegal al 100%" y sostuvo: "Es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela".
El veredicto del juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian "Gringo" Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se conocerá este viernes y la defensa del músico, que no asistirá a la audiencia, pidió que "prime la cordura".
Traslado denegado por el tribunal
Álvarez no participará de la jornada porque el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó el traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, debido a que, cuando se acercó a declarar, se confirmó que consumió cocaína dentro del edificio judicial, interrumpiendo así el tratamiento obligatorio impuesto.
"No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad", criticó el defensor Javier Baños.
En este sentido, Baños argumentó que se trata de "un juicio en ausencia, ilegal al 100%" y sostuvo: "Es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela".