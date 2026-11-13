La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez expondrá este viernes sus alegatos de cierre en el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. La víctima murió tras recibir cuatro disparos.
Pity Álvarez presenta sus últimos alegatos en el juicio por homicidio: cuándo se conocerá el veredicto
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán cuestionar el pedido de 18 años y 6 meses de prisión formulado por el fiscal Sandro Abraldes. La audiencia se realizará este viernes desde las 11:30 en los tribunales porteños.
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán refutar los argumentos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien solicitó una condena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Los alegatos
La audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El cuerpo de magistrados está integrado por Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner.
Tras la presentación de los argumentos de la defensa, quedará pendiente la resolución de los jueces. Por el momento, el tribunal no estableció una fecha para dar a conocer el veredicto.
El fiscal pidió 18 años y 6 meses
Durante su exposición, el fiscal Sandro Abraldes sostuvo que Álvarez tenía una consideración limitada por la vida de la víctima y afirmó que comprendía la criminalidad de sus actos.
En ese sentido, utilizó expresiones contundentes para describir su interpretación de lo ocurrido. Aseguró que el músico "jugó a ser Dios" porque "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más".
El representante del Ministerio Público Fiscal también remarcó que la aplicación de la ley debía estar por encima de la notoriedad pública del acusado. Según manifestó, la decisión de los jueces no podía estar condicionada por la fama del cantante.
Qué pena solicitó la querella
Los alegatos de la querella se llevaron adelante el pasado 6 de noviembre. En esa instancia, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, pidió una condena de 11 años y 2 meses de prisión para Álvarez por la misma imputación.
Además, el letrado solicitó que la pena se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario y que el músico tuviera autorización para realizar salidas laborales.
El objetivo de este último pedido era que Álvarez pudiera desarrollar actividades de trabajo destinadas a reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.
Con la presentación de los alegatos de la defensa, el proceso judicial entrará en su etapa final, a la espera de que el tribunal resuelva la situación del músico y determine su responsabilidad en el crimen de Cristian Díaz.