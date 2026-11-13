Etapa final

Pity Álvarez presenta sus últimos alegatos en el juicio por homicidio: cuándo se conocerá el veredicto

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán cuestionar el pedido de 18 años y 6 meses de prisión formulado por el fiscal Sandro Abraldes. La audiencia se realizará este viernes desde las 11:30 en los tribunales porteños.