El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz ingresó en su etapa de definiciones. Durante la jornada de alegatos desarrollada este miércoles, el fiscal Sandro Abraldes solicitó formalmente una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, al considerarlo autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Piden 18 años y medio de prisión para Pity Álvarez por el homicidio en Villa Lugano
El fiscal Sandro Abraldes solicitó la pena para el exlíder de Viejas Locas por el crimen de Cristian Díaz y pidió su detención tras concluir la internación.
La acusación de la Fiscalía
El representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente durante su exposición ante el Tribunal Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
Abraldes sostuvo que el músico comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y afirmó que actuó con "desprecio" por la vida de la víctima, disparándole en cuatro oportunidades en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano el 12 de julio de 2018.
Asimismo, el fiscal instó a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro a actuar con imparcialidad, subrayando que "la ley manda" y que el veredicto no debe verse influenciado por la popularidad del imputado. En su dictamen, requirió que Álvarez sea detenido de manera efectiva una vez que finalice el tratamiento de internación forzosa que cumple en la actualidad.
Postura de la querella
El pedido de la Fiscalía se suma al planteo realizado el pasado 6 de noviembre por la querella. En esa instancia, el abogado Fabián Améndola requirió una condena de 11 años y 2 meses de prisión, sugiriendo que la pena se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario con autorización de salidas laborales orientadas a reparar económicamente a los familiares del damnificado.
La agenda judicial continuará este viernes con las exposiciones de cierre a cargo de los abogados defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Tras escuchar los argumentos de la defensa, el tribunal quedará en condiciones de fijar la fecha para la lectura del veredicto final.