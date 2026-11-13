La defensa de Cristian “Pity” Álvarez pidió este viernes la absolución del músico en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz. La víctima fue asesinada de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.amoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Pidieron la absolución de Pity Álvarez y la fiscalía reclamó más de 18 años
Los abogados del músico cuestionaron la validez del juicio y plantearon un pedido alternativo por exceso en legítima defensa. La querella solicitó 11 años y dos meses de prisión.
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro también solicitaron la nulidad del debate por presuntos “vicios procesales”. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no asistió al tribunal ni participó por videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar.
El planteo alternativo
De manera subsidiaria, los defensores solicitaron una condena bajo la calificación de “homicidio agravado por exceso en legítima defensa”. Según el planteo de los letrados, la pena correspondiente ya estaría cumplida con el tiempo que el cantante permaneció detenido.
La defensa también requirió que una eventual sentencia bajo la calificación solicitada se cumpliera con arresto domiciliario y salidas laborales. Los pedidos fueron formulados ante el Tribunal Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las penas que solicitaron los acusadores
El fiscal Sandro Abraldes reclamó una condena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Su pedido se contrapone al planteo de absolución y a la interpretación de los hechos presentada por los abogados del acusado.
Por su parte, Fabián Améndola, representante legal de la familia de Díaz y socio de Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y dos meses de cárcel para Álvarez.