Un importante operativo judicial se desarrolla este viernes en barrio Mariano Comas de la ciudad de Santa Fe, donde la Justicia ejecuta una orden de desalojo en un pasillo interno de calle Cándido Pujato al 2400, entre 25 de Mayo y Pedro Vittori.
Tensión por el desalojo de un pasillo con unas 50 personas en barrio Mariano Comas
El procedimiento se realiza en Cándido Pujato al 2400, entre 25 de Mayo y Pedro Vittori. La medida alcanza a 17 departamentos y requiere la intervención de la Policía, oficiales de justicia, Zoonosis y la Secretaría de Niñez. Hay cortes de tránsito.
La intervención comprende 17 departamentos, aunque las estimaciones sobre el lugar indican que serían entre 18 y 21 las unidades habitacionales ocupadas desde hace varios años. En el complejo vivirían alrededor de 50 personas.
El procedimiento cuenta con la participación de efectivos de la Unidad Regional I y nueve oficiales de justicia. También intervienen distintas áreas de la Municipalidad de Santa Fe, debido a las particularidades de la situación: Zoonosis, por la presencia de animales, y la Secretaría de Niñez, por la existencia de menores de edad entre los ocupantes.
Tensión y tránsito interrumpido
El operativo se desarrolla en medio de un clima de tensión. Según los primeros reportes desde el lugar, se registraron situaciones de hostilidad durante el procedimiento.
Como consecuencia del despliegue, el tránsito permanece interrumpido sobre Cándido Pujato, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Pedro Vittori.
La medida fue ordenada por el juez Javier Fernando Deud, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 12 de los tribunales de Santa Fe.
El procedimiento continúa en desarrollo, con la intervención de los organismos judiciales y municipales para atender las distintas situaciones que se presentan durante el desalojo.