Santa Fe ciudad

Tensión por el desalojo de un pasillo con unas 50 personas en barrio Mariano Comas

El procedimiento se realiza en Cándido Pujato al 2400, entre 25 de Mayo y Pedro Vittori. La medida alcanza a 17 departamentos y requiere la intervención de la Policía, oficiales de justicia, Zoonosis y la Secretaría de Niñez. Hay cortes de tránsito.