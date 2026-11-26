Leandro Pezz quedó en prisión preventiva en el caso que lo tiene como presunto autor del homicidio de Elvio Geisser en Villa Guillermina, localidad del departamento General Obligado, en el extremo noroeste de la provincia de Santa Fe.
Seguirá preso el farmacéutico acusado de ejecutar a tiros al carnicero de Villa Guillermina
La Justicia dictó la medida cautelar a pedido del fiscal, tras rechazar alternativas propuestas por la defensa. El hecho ocurrió en la vía pública durante la madrugada del viernes pasado.
La medida cautelar de máxima fue requerida por el fiscal Juan Carlos Koguc y dispuesta por la jueza Natalia Palud, durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Las Toscas.
El fiscal explicó que la magistrada aceptó el pedido fiscal por la gravedad del hecho, pese a que la defensa planteó medidas alternativas e incluso ofreció un inmueble y vehículos como caución.
Según detalló Koguc, Palud entendió que la imputación contaba con el grado de probabilidad requerido en esta instancia inicial, que la escala penal prevista es elevada y de cumplimiento efectivo, y que existían riesgos procesales latentes.
El ataque
De acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público de la Acusación, el episodio ocurrió la madrugada del viernes de la semana pasada en la vía pública, sobre calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, un sector donde tanto la víctima como el acusado vivían y desarrollaban su actividad comercial.
Al imputado se le atribuyeron los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, junto con tenencia indebida y portación de arma de guerra y de arma de uso civil condicional.
Video
La agresión quedó registrada en video por un vecino que grabó con su teléfono. En las imágenes se vería cómo Pezz (de 62 años) discute con Geisser y finalmente le dispara en reiteradas oportunidades.
La pelea se habría originado por el volumen alto de la música.
La agresión quedó registrada en video por un vecino que grabó con su teléfono. En las imágenes se vería cómo Pezz (de 62 años) discute con Geisser y finalmente le dispara en reiteradas oportunidades. La víctima murió en el lugar, antes de que llegaran a la escena los médicos del servicio público de salud.
Durante un allanamiento, en la casa del acusado se incautaron varias armas de fuego, entre las que estaría la pistola con la que fue ejecutado el carnicero.