Las fiscales Jorgelina Moser Ferro y Vivian Galeano reimputaron este jueves a dos hombres de 48 y 41 años, identificados como Matías Jauchen y Leandro Papini, como autores de facilitación agravada de material de abuso sexual infantil.
Pornografía infantil: reimputaron y agravaron la situación de dos hombres
Ambos estaban acusados inicialmente de tenencia de fotos y videos de situaciones de abuso sexual de menores de edad, pero todo se habría complicado para ellos con los resultados de nuevos peritajes.
“Las fotos y videos son terribles, impresionantes, y hay mucho material”, aseguró uno de los investigadores del caso.
Años atrás, cuando comenzó la investigación por una denuncia de la ONG Aliados por la Infancia, el caso tomó especial trascendencia porque Matías Jauchen -que es hijo de un prestigioso abogado santafesino- trabajaba en ese momento en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.
La audiencia se realizó en la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la ciudad de Santa Fe.
Las funcionarias explicaron que el expediente comenzó por la tenencia de imágenes y videos ilegales, pero el avance probatorio permitió establecer que los acusados también ponían ese material a disposición de terceros a través de redes de intercambio de archivos.
Al respecto, señalaron que “las pericias informáticas arrojaron resultados contundentes”.
Con este acto concluyó la investigación y este mismo jueves las representantes del MPA presentaron la acusación para ambos imputados. Con esto, el caso se encamina al juicio oral.
Intercambio
Según precisaron Moser Ferro y Galeano, los hechos investigados ocurrieron al menos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 desde equipos informáticos ubicados en viviendas de la capital provincial: el imputado Jauchen operaba desde un domicilio en 1º de Mayo al 3000, mientras que Papini lo hacía en San José al 2.200.
Las fiscales detallaron que ambos participaban de una red Peer to Peer (P2P) —un sistema en el que cada usuario actúa de manera simultánea como proveedor y receptor de datos— administrada mediante el programa eMule.
A través de esa plataforma compartieron con terceros fotografías y videos de contenido sexual que involucraban a niñas y niños menores de 13 años.
En relación con Papini, las funcionarias recordaron que en mayo de 2024 se le secuestraron 717 archivos multimedia con características similares a las del material difundido meses atrás en Internet.
Delitos atribuidos
A ambos imputados se les endilgó la autoría de facilitación de material de abuso sexual infantil agravada, por tratarse de representaciones de víctimas menores de 13 años.
En tanto, a Papini se le sumó el cargo de tenencia de material de abuso sexual infantil con fines inequívocos de distribución agravado, también bajo el agravante de involucrar a menores de 13 años.