La ciudad de Rafaela fue escenario este jueves 26 de noviembre de un nuevo operativo de incineración de estupefacientes, realizado en el Crematorio Eco Parque, ubicado sobre la Ruta Provincial 70. El procedimiento estuvo supervisado por la Fiscalía Federal y contó con la participación de Gendarmería Nacional, en el marco de distintas investigaciones por narcotráfico desarrolladas durante 2026.
Incineraron en Rafaela más de 450 kilos de droga secuestrados en la Ruta 34
El fiscal federal Jorge Gustavo Onel encabezó un nuevo procedimiento de destrucción de estupefacientes en el crematorio de Rafaela. La droga fue secuestrada en operativos realizados por Gendarmería Nacional, principalmente en Susana y Ceres
En esta oportunidad, se dispuso la destrucción de más de 450 kilos de droga, entre cocaína y pasta base, procedentes de importantes secuestros realizados en la región. La mayor parte del cargamento estaba vinculada con el procedimiento desarrollado en julio, cuando efectivos federales descubrieron 388,5 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna de origen boliviano, interceptados sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Susana.
Durante una conferencia de prensa en el lugar, Jorge Gustavo Onel, fiscal federal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, explicó los alcances del operativo y advirtió sobre la dimensión del tráfico de estupefacientes que atraviesa el corredor vial.
"Esto pone en evidencia la consolidación de la Ruta 34 como un eje prioritario de transporte de estupefacientes", sostuvo el funcionario, quien señaló que las investigaciones apuntan a organizaciones que trasladan cocaína desde circuitos vinculados con Bolivia hacia diferentes destinos del país.
Los procedimientos en Susana y Ceres que permitieron secuestrar la droga
Uno de los cargamentos más importantes fue descubierto durante julio, cuando Gendarmería Nacional interceptó dos camiones cisterna sobre el kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34, cerca de Susana. Durante las inspecciones, los agentes encontraron 16 mochilas que contenían cientos de paquetes de cocaína escondidos en diferentes sectores de los vehículos.
Por ese procedimiento fueron detenidos inicialmente tres ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes quedaron sometidos a una investigación penal. Posteriormente, la causa continuó avanzando con nuevas medidas y actuaciones judiciales.
"Es una investigación muy trabajosa, que incluye medidas en otras jurisdicciones, intervenciones telefónicas y allanamientos. Se está trabajando coordinadamente, incluso con cooperación internacional, porque muchas de las personas involucradas son de nacionalidad boliviana", explicó Onel.
Otro de los cargamentos destruidos correspondió a un operativo realizado en Ceres, donde Gendarmería interceptó un colectivo de larga distancia y encontró 47 kilos de cocaína, además de aproximadamente 20 kilos de pasta base ocultos entre mercaderías.
El fiscal indicó que las investigaciones presentan diferentes situaciones procesales, con personas que permanecen detenidas y otras causas que ya registran condenas. También mencionó la destrucción de sustancias sintéticas secuestradas en un procedimiento anterior.
La Ruta 34 y su vinculación con el narcotráfico internacional
Consultado sobre lo que representan estos secuestros para la región, Onel sostuvo que la cantidad de droga incautada permite observar la importancia de determinados corredores utilizados por las organizaciones criminales.
"Entendemos que proviene de Bolivia hacia distintos puertos de nuestro país, para ser llevada a países que se abastecen de esa cocaína", manifestó, al explicar una de las hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el destino de los cargamentos.
El funcionario señaló que la producción internacional de cocaína y las redes de transporte representan desafíos para las fuerzas de seguridad, aunque destacó el incremento de los controles y las tareas de inteligencia criminal sobre rutas nacionales y provinciales.
"También ha aumentado la inteligencia criminal por parte de Gendarmería Nacional y, por otro lado, se han intensificado los procedimientos tanto en rutas nacionales como provinciales", indicó. En ese sentido, explicó que las fuerzas federales tienen a su cargo la prevención y detección de los cargamentos, mientras que la Fiscalía desarrolla las investigaciones y lleva adelante las acusaciones judiciales.
Onel destacó especialmente la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que interviene en investigaciones complejas relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Las investigaciones y la cooperación con otras jurisdicciones
En relación con los cargamentos encontrados en los camiones cisterna, el fiscal explicó que todavía se investigan aspectos centrales de la operatoria, como los lugares donde se incorporó la sustancia, las conexiones entre los involucrados y el destino final de la droga.
"Es materia de investigación todavía. Hay una cantidad de personas sometidas a proceso, pero entendemos que el camión habría ingresado al país y habría cargado con la sustancia", señaló.
La investigación contempla la intervención de distintas jurisdicciones y mecanismos de cooperación internacional para reconstruir el recorrido de los vehículos y establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes.
En ese marco, Onel remarcó que la respuesta frente al narcotráfico requiere inteligencia criminal, controles periódicos y continuidad de los operativos preventivos. "Intensificación de controles, periodicidad y continuidad de los controles", enumeró al referirse a las herramientas necesarias para combatir el transporte de estupefacientes.
Más de una tonelada de droga destruida durante 2026 en Rafaela
El procedimiento de este jueves se sumó a la incineración realizada el 7 de mayo de 2026, cuando la Fiscalía Federal supervisó la destrucción de 564 kilos de cocaína secuestrados en distintas investigaciones.
Con ambas operaciones, el volumen de estupefacientes incinerados en Rafaela durante el año supera una tonelada, una cifra que refleja la magnitud de los cargamentos interceptados por las fuerzas federales en la región.
Al ser consultado sobre los motivos por los que nuevamente se eligió Rafaela para realizar la destrucción, Onel explicó que la decisión responde a cuestiones de jurisdicción y organización del procedimiento.
"Esto ocurre en jurisdicción de la Ruta 34, que pertenece a esta jurisdicción federal. Podría haberse hecho la quema en Santa Fe o en otra localidad, pero por razones de logística y cercanía con el lugar donde estaba secuestrado el material se escogió este lugar", detalló.