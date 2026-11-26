A la altura del kilómetro 0

Demoras en la autopista Santa Fe - Rosario por el incendio de un colectivo

Los socorristas debieron sortear extensas filas de camiones y circular en contramano por los guardarraíles para combatir el siniestro sobre el corredor vial. El chofer pudo escapar ileso de la unidad antes de que el fuego la destruyera por completo, mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban en la zona.