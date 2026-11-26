Un colectivo se incendió sobre la autopista Santa Fe-Rosario y provocó complicaciones en la circulación, con importantes demoras y una extensa fila de camiones. El chofer, que viajaba solo, logró descender de la unidad y se encuentra fuera de peligro.
Demoras en la autopista Santa Fe - Rosario por el incendio de un colectivo
Los socorristas debieron sortear extensas filas de camiones y circular en contramano por los guardarraíles para combatir el siniestro sobre el corredor vial. El chofer pudo escapar ileso de la unidad antes de que el fuego la destruyera por completo, mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban en la zona.
El siniestro demandó la intervención conjunta de Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez y Bomberos Zapadores de la Zona Norte de Rosario, que trabajaron para sofocar las llamas y enfriar el vehículo.
Según explicó Esteban Jiménez, representante de Bomberos Zapadores Zona Norte, el fuego comenzó en un sector del colectivo y luego se propagó hasta afectar la totalidad del rodado. «Trataron de apagar una parte del vehículo donde había fuego y se generalizó todo», señaló. La causa del incendio permanece bajo investigación.
Las dificultades para llegar al lugar y las demoras en la autopista
Jiménez indicó que una de las principales complicaciones para los equipos de emergencia fue el acceso al sector del incendio. «Viniendo de Rosario no hay forma de ingresar que no sea en contramano por el tema que están todos los guardarraíles», explicó.
Además, advirtió que el propio siniestro generó una extensa fila de camiones sobre la autopista, lo que dificultó el desplazamiento de los bomberos que llegaban desde el otro lado.
Los trabajos incluyeron tareas de sofocación y enfriamiento en el interior, el exterior y el sector del motor del colectivo. El vehículo funcionaba con combustible diésel (gasoil), según confirmó el bombero.
Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, la circulación se vio afectada por las demoras y la acumulación de vehículos en la traza.