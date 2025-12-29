Descubren un cargamento ilegal de 70 loros barranqueros

Un control de rutina sobre la Ruta Nacional 34 terminó con un grave hallazgo vinculado al tráfico ilegal de fauna silvestre. Personal de la Guardia Rural “Los Pumas” secuestró cerca de 70 pichones de loro barranquero que eran transportados de manera clandestina en un camión de cargas generales.
El procedimiento se concretó en la intersección con la Ruta Provincial 64, jurisdicción de la localidad de San Martín de las Escobas, departamento San Martín.
El operativo se realizó en el marco de una Orden Operacional junto a otros efectivos de la Sección 18 de Seguridad Rural. Al detener la marcha de un camión Volkswagen con semirremolque, los uniformados comenzaron una inspección de la carga.
Fueron halladas alrededor de 70 crías de loro barranquero. Foto: Gentileza
Los ocupantes del vehículo manifestaron que transportaban jabón de tocador en pallets, respaldados por remitos de la firma “Establecimiento La Mariposa”. Sin embargo, al profundizar la revisión, los agentes detectaron algo fuera de lugar.
Aves ocultas entre la mercadería
Encima de los pallets, ocultas en cajas de cartón, fueron halladas alrededor de 70 crías de loro barranquero (Gyanoliseus patagones), una especie protegida por la legislación nacional. Las aves eran trasladadas sin ningún tipo de autorización, en condiciones totalmente irregulares.
Ante el hallazgo, se dispuso de inmediato el secuestro preventivo de los animales y la aprehensión de los dos ocupantes del camión.
Los aprehendidos
El vehículo era conducido por Nahuel Alejandro Ledesma, de 23 años, domiciliado en La Banda, Santiago del Estero, quien iba acompañado por Williams Maximiliano Ledesma, de 26 años, ambos choferes y oriundos de la misma ciudad.
Los involucrados son dos santiagueños, de 23 y 26 años. Foto: Gentileza
Tras el procedimiento, se dio intervención al 0800 Flagrancia. La consulta fue atendida por la Dra. Camila Carpanzano, en comunicación con la fiscal de turno Carolina Korakis, de la Unidad Fiscal N° 5 de Rafaela.
La causa judicial
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, ambos hombres fueron notificados de la causa por incumplimiento del artículo 25 de la Ley Nacional N° 22.421, que protege a la fauna silvestre. Además, se solicitaron antecedentes, fichas dactiloscópicas y planillas prontuariales.
La aprehensión cesó cerca de la medianoche y los implicados fueron trasladados a la sede de la Sección 18 de “Los Pumas” para continuar con las actuaciones correspondientes.
Una práctica que no cesa
El caso vuelve a encender las alarmas sobre el tráfico ilegal de aves silvestres en rutas del centro-norte santafesino, una práctica que atenta contra la biodiversidad y que suele quedar al descubierto en controles de rutina.
Interviene la Unidad Fiscal N° 5 de Rafaela, dependiente de la Fiscalía Regional N° 1 de Santa Fe.