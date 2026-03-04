Detuvieron al sospechoso del crimen de un soldado a la salida de un boliche en Jujuy

La localidad jujeña de Abra Pampa atraviesa horas de profundo dolor tras el asesinato de Alejandro Tolaba, un joven de 20 años que integraba el Ejército Argentino. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, a la salida de un boliche, en el marco de los festejos del tradicional Carnaval de Flores.
En el mismo episodio también resultó gravemente herido su hermano Nahuel, de 17 años, quien fue derivado de urgencia a San Salvador de Jujuy, donde permanece internado.
Un ataque sorpresivo
Según relató la madre de las víctimas en diálogo con Somos Jujuy, los hermanos habían asistido junto a sus primos al evento realizado en el predio de la Feria El Huancar. Al retirarse del lugar, fueron sorprendidos por un grupo de personas que los atacó por la espalda.
“No se imaginaban lo que les iba a pasar. De repente los agarraron y me lo dejaron tirado como un perro”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada.
La madre sostuvo que no cree que se haya tratado de un intento de robo. “Solo quisieron hacer daño. Si hubieran querido robarle, le hubieran sacado el celular o la billetera”, afirmó. Y reiteró con dolor: “Solo quisieron hacer daño”.
Sin poder encontrar una explicación a lo sucedido, recordó a su hijo como un joven tranquilo. “Era un chico inocente que no le gustaba provocar nada”, señaló.
El estado de Nahuel
Nahuel Tolaba, de 17 años, también fue apuñalado durante el ataque. Tras ser trasladado a la capital provincial, quedó internado bajo observación médica.
De acuerdo al testimonio de su madre, el adolescente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque atraviesa un fuerte impacto emocional. “No acepta lo que pasó con su hermanito, está muy triste y me suplica que no lo deje”, contó.
Detención del principal sospechoso
En las últimas horas, la investigación avanzó con la detención de Ricardo Robinson Dionisio, de 30 años, en la ciudad boliviana de Villazón.
El acusado fue imputado por “Homicidio Simple y Tentativa de Homicidio” y posteriormente trasladado a la Argentina, donde quedó a disposición del fiscal Alberto Mendivil.
En medio del dolor, la madre de los jóvenes reclamó justicia. “Pido que se haga justicia y que se pudra en la cárcel, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver”, expresó.
La comunidad de Abra Pampa continúa movilizada por el crimen, mientras la causa judicial avanza para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.