Córdoba: imputaron por abuso a un expolicía preso por matar a una joven

El ex policía Horacio Grasso, detenido por el femicidio de Milagros Basto en la provincia de Córdoba, fue nuevamente imputado, esta vez por abuso sexual con acceso carnal contra un familiar. Según la acusación, el ataque ocurrió en 2021 y la víctima fue drogada para concretar el abuso.
De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos se habrían producido entre marzo y agosto de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Buenos Aires al 300. Se trata del mismo inmueble donde, años más tarde, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Basto, oculto dentro de un placard sellado con cemento.
La imputación fue dictada por Ingrid Vago, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, quien encuadró la causa como abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.
LadesaparicióndeMilagros Basto
La investigación por el femicidio de Basto comenzó luego de que su familia denunciara su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. A partir de ese momento se desplegaron distintos operativos de búsqueda, aunque ninguno arrojó resultados positivos durante varios meses.
La falta de pistas mantuvo el caso sin avances hasta mediados de julio de 2025, cuando un hallazgo fortuito cambió por completo el curso de la causa.
Horacio Grasso está acusado del femicidio de Milagros Basto.
Elhallazgodelcuerpo
Durante trabajos de reparación dentro de la vivienda de Grasso —quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos—, albañiles detectaron un placard que se encontraba completamente sellado con cemento. Ante la situación, dieron aviso inmediato a la Policía.
Tras derribar la estructura, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Las pericias iniciales demandaron varias semanas debido a las condiciones del cadáver, pero finalmente se confirmó que se trataba de Milagros Basto. La autopsia determinó que la joven había sido asesinada aproximadamente seis meses antes, en coincidencia con la fecha de su desaparición.